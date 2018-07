Deschamps: A győzelem nem az enyém, a játékosoké a pillanat

Öngól, videóbírós tizenegyes, potyagól és bombagól is volt a 2018-as futball-vb döntőjében. Deschamps játékosként és edzőként is világbajnok. Horvátország hatalmasat küzdött.

Franciaország a moszkvai futball-világbajnoki döntőben 4-2-re verte Horvátországot, 1998 után második vb-trófeáját szerezte meg. Két év alatt két döntőt játszott, de 2016-ban veszített az Európa-bajnokságon.

„Ez gyönyörű és csodálatos. Ez egy fiatal generáció. Van olyan bajnokunk, aki 19 éves. Nem meccseltünk nagyszerűen, de megmutattunk a mentális erőnket, és azért négy gólt szereztünk. Megérdemeltük. Elég messziről indultunk, nem is volt mindig könnyű a munka, de most itt vagyunk. Négy évig mi vagyunk a világ tetején. Nagyon fájt, amikor két éve elveszítettük az Európa-bajnokságot, de az is erősebbé tett minket. A győzelem nem az enyém, a pillanat most a játékosoké. Ötvenöt napig dolgoztunk együtt és ezt most megkoronáztuk" – nyilatkozta Didier Deschamps francia szövetségi kapitány.

„Nem is tudom, hol vagyok. Nagyon, de nagyon boldog vagyok. Nagyon nehéz meccs volt, Horvátország nagyon jól meccselt. Félénken kezdtünk, de ez mégis csak egy vb-döntő, aztán felgyorsítottuk a játékot. Visszajöttünk és sikerült nyilvánvalóvá tenni a különbséget" – mondta Antoine Griezmann, a francia válogatott csatára.

„Kilencven perc alatt kitettük a szívünket a pályára, aki Horvátországnak szurkolt, elégedett lehet. Boldogok vagyunk, hogy eddig jutottunk. Büszkék lehetünk arra, hogy ezt a szintet elértük. Köszönöm a szurkolóinknak, hogy fegyelemzetten és lelkesen szurkoltak. Ez nagy dolog volt Horvátországnak." – mondta a horvát válogatott védője, Vrsaljko.