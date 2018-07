Hazard szerint talán eljött a váltás ideje, nem titok, hova menne

Eden Hazard a világbajnokság bronzmérkőzését követően minden eddiginél nyíltabban beszélt arról, hogy jövőre nem a Chelsea-ben folytatja. A belga szélső szerint a jól sikerült világbajnokságot követően valószínűleg eljött az ideje, hogy hat nagyszerű év után elhagyja a Chelsea-t és egy új fejezetet nyisson a pályafutásában.

Bár lehetséges új csapatát nem nevezte meg, de egyértelműen utalt rá, hogy a Real Madridról van szó.

Az angolok elleni mérkőzés második gólját szerző belga támadót 2020-ig szóló szerződés köti a londoni klubhoz, ugyanakkor a Real Madrid már jó ideje próbálja csábítani, és maga is azt mondta korábban, hogy pályafutása során szeretne a Realnál is játszani.

A Chelsea az elmúlt szezonban megpróbálta rábírni szerződése meghosszabbítására, cserébe 300 ezer fontra emelték volna a heti fizetését, de Hazard elutasította ezt a lehetőséget, és azt nyilatkozta, hogy maradása leginkább a játékoskeret nyári megerősítésének függvénye.

Bár a Chelsea a héten végre hivatalosan is szerződtette új edzőjét, Maurizio Sarrit, illetve megszerezte első nagy nyári igazolását is 50 millió fontért, a Manchester City elől elhappolt Jorginho (Napoli) személyében, Hazard a bronzmeccs után nyíltan a távozás lehetőségérőlbeszélt .

A Chelsea-nél töltött hat csodálatos év után talán eljött az ideje, hogy felfedezzek valami újat. Akár a búcsú, akár a maradás mellett döntök, az utolsó szó a Chelsea-é, a klubon múlik, hogy elengednek-e vagy sem.

– mondta a vb-n igazi vezérként, és csúcsformában futballozó játékos, majd így folytatta –

"Ez most egy olyan időszak a karrierem szempontjából, amikor felmerül a váltás lehetősége. Különösen egy ilyen világbajnokság után. Mindenki tudja, hogy a Chelsea-nél végig jól éreztem magam, és azt is, hogy már az összes nagy klubbal hírbe hoztak. A jövő héten talán a Bayern is meglesz."

Csak vicceltem, önök is pontosan tudják, hogy hova szeretnék menni.

A vágyott úticél – mint korábban már említettük – természetesen a Real Madrid.

"Most elmegyek nyaralni, és közben lesz időm, hogy megfontoljam a továbbiakat" – mondta Hazard, jelezve hogy még semmi nem dőlt el.

Érdekes egybeesés, hogy bő egy hete Ronaldo ment el úgy nyaralni, hogy közben átgondolja a jövőjét. Ami olyan jól sikerült, hogy már a Juventus játékosaként tért vissza Görögországból. Épp az ő helyére szeretné a Real leigazolni Hazardot.