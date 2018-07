Miért utálja sok horvát is Modrićot?

Ivan Rakitić azt mondta a döntőben úgy játszanak majd, mintha mind a 4,5 millió horvát a pályán lenne. A válogatott és a szurkolók egységesnek tűnnek, pedig pont az egyik legfontosabb játékos, Luka Modrić a legmegosztóbb. Modrić hamis tanúzási ügyét nehezen emésztik meg.

Modrić a korábbi Dinamo Zagreb elnök, a horvát futball egyik legbefolyásosabb szereplőjének, Zdravko Mamićnak a korrupciós ügyében volt tanú. Afféle futball keresztapának tekintett Mamić korábban egy csomó Dinamo-játékos külföldre szerződtetését intézte, de saját zsebre is dolgozott, a transzferdíjakból a futballisták elég nagy hányadot leadtak neki, és a pénz az adóhivatal elől is eltűnt.

Dinamo-játékosként Modrić is megállapodott Mamićcsal, amikor a Totthenhamhez szerződött, ő is tejelt a klubelnöknek. Korábban erről a bíróságon is vallott. Először azt mondta, hogy a Tottenhem pénzének fele, 10,5 millió euró ment készpénzben Mamićnak. Tavaly ezt a vallomását vonta vissza, azt mondta, nem igazán emlékszik jól az évekkel ezelőtt történt dolgokra, ami miatt sokak szemében közellenség lesz, egyszerűen nem értik, miért próbálja meg védeni Mamićot, aki ráadásul a Dinamo Zagrebet is magának szerezte meg szép csendben.

Következmények nélkül azonban Modrić sem változtathatott a vallomásán, hamis tanúzásért őt is beperelték. Ha bűnösnek találják öt évet is ülhet börtönben.



„A helyzet nagyon polarizált. Sok olyan ember, aki normál esetben nem követi a futballt, elkötelezett lett. De azok, akik kritizálják a válogatottat, azt akarják, hogy Modrić álljon bíróság elé a hamis tanúzás miatt, ha hazajön, vb-trófeával vagy anélkül. Mamić még mindig itt van, az emberei még mindig működnek a horvát futballban." – mondta Juraj Vrdoljak horvát újságíró a BBC-nek.