Macron az öltözőben folytatta az ünneplést

A francia elnök, Emmanuel Macron ünneplési fotója a tribünről a francia vb-győzelemkor máris legendás, de ennyivel nem ért véget az örömteli nap.

A díjátadás után az öltözőbe ment, és a játékosokkal ünnepelte hazája második vb-győzelmét. Blaise Matuidi és Paul Pogba közrefogta, hogy megtanítsák neki utóbbi különleges mutatványát a dabolást, amikor az ember a karjait az egyik oldalra nyújtja, és bólogat a fejével. (Hogy mi az értelme, azt hagyjuk.)

Matuidi tanítgatta az elnököt, aki aztán sikerrel be is mutatta a gyakorlatot. Sőt, aztán még újabbakat is.