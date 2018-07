Nem Putyinnak loptak egy maradék vb-aranyat

Remek pillanatai voltak a 2018-as francia-horvát vb-döntő ünneplésének, ott volt afrancia elnök, Emmanuel Macron, aki nagyot ment a VIP-ben; a Vlagyimir Putyin kivételével mindenkit szanaszét áztató eső

és az érmeket osztó nő, aki látszólag zsebre rakott egy aranyérmet.

Gyorsan el is kezdett terjedni az összeesküvés-elmélet, hogy pont Putyinnak tette félre, aki egyébként is szeret sportrelikviákat elcsenni, és amúgy is pont hátranézett a nőre, mintha jelezné neki, hogy akkor azt tegye félre neki.

A dolog viszont nem ennyire kémfilmbe illő: a nő – aki egyes források szerint a FIFA, mások szerint a francia futballszövetség alkalmazottja – feladata volt, hogy Putyinnak adja sorban a franciák érmeit, és amikor látta, hogy még két érem van nála, a franciáktól viszont már csak a kapus Hugo Lloris áll sorba, félretette az érmet, nehogy elvesszen, írja a Metro.

Az egyes országok kérhetnek több érmet, mint a 23 fős keret és a vezetőedző, ami ugye 24 darab: egyéb stábtagoknak, sőt, a 23 fős vb-keretből kimaradó játékosoknak is adhatnak speciális esetben, ezért lehet, hogy maradt felesleg.