1 fillért nem visz haza a vb-ről a tinédzser bajnok

A franciák 19 éves világbajnoka, Kylian Mbappé a vb-n keresett összes pénzéről lemondott, és azt jótékonysági célokra ajánlotta fel. Fogyatékos gyerekek sportolását segítő alapítványnak fogja átutalni.

Ezt még körülbelül a vb felénél jelentette be, most már azt is tudjuk, mekkora összegről van szó.

20 ezer eurót kapna minden meccsért, mivel hétszer játszott, az 140 ezer euró

körülbelül 300 ezer euró jár neki a győztesek prémiumából

az összesen 440 ezer euró, 142 millió forint

A vb-döntőn is gólt szerző Mbappé éves keresete a PSG-ben 17 millió euró, 5 és félmilliárd forint.

Úgy hírlik, a Barcelona középhátvédje, a még Kamerunban született Samuel Umtiti is ezt az utat választotta.

A franciák egyébként az első helyért 38 millió dollárt kaptak, ennyiből osztogathat a helyi futballszövetség. (Deschamps mögött 20 fős stáb dolgozik.)

Horvátország 28 millió dollárral gazdagodott, az ezüstérem után ennyit utal át a FIFA nekik.

A horvát szélső, Ante Rebic még a vb előtt azt ígérte, hogy az 500 lakosú Imotski összes lakójának kifizeti a futó hitelét, a frankfurti játékos legjobb barátja beszélt erről. Egyben méltatta, mekkora szíve van, hiszen az eredménytől függetlenül vállalta ezt be.