Gyomorvérzéssel került kórházba Maradona

Gyomorvérzéssel került kórházba pénteken Diego Maradona, aki jelenleg épp a mexikói másodosztályban, a Dorados de Sinaloánál dolgozik vezetőedzőként – írja az Independent.

Maradona egészen sikeres a csapattal, egészen a másodosztályú döntőig vitte a korábban a középmezőnyben lévő klubot, ahol csak a visszavágó hosszabbításában maradtak alul, a szezon végén azonban visszatért Argentínába, így a klubja nélküle készül a tavaszi etapra.

Nincs kizárva, hogy most a vártnál kicsit tovább kell majd nélkülözniük az edzőjüket, ugyanis Maradona pénteken gyomorvérzéssel került kórházba Buenos Airesben, ügyvédje pedig megerősítette, hogy az argentin legendát jelenleg is vizsgálják, és úgy néz ki, hogy bent is tartják majd az orvosok.