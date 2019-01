Elfoglalták a buszt, hogy elmaradjon az FA-kupa-meccs

A Blackpool általában a Premier League-be jutásra is esélyes, de most még kicsit rosszul áll.

Különös formáját választották a tiltakozásnak a harmadosztályban szereplő Blackpool szurkolói. A tulajdonos Oyston család távozását követelők előbb az Arsenal buszát igyekeztek megakadályozni abban, hogy elindulhassanak a stadionba, egy szurkoló ült fel a busz tetejére. Később pedig stadion a bejáratánál próbálták elállni a vendégcsapat bejutásának az útját.

Owen Oyston 1986-ban, jelképes 1 fontért jutott a klubhoz amely 2010-ben még a Premier League-ben szerepelt, most viszont két osztállyal hátrébb van. Öt éve még az is megesett, hogy a szezon végén 27 játékos távozott a klubtól és a szezon rajtjánál mindössze 8 futballistája volt a keretnek.

A Blackpool most a League One 10. helyén áll, azaz a feljutástól, és a kieséstől is távol van. A szurkolók már régóta protestálnak a tulajdonos távozása ellen, a harmadosztályban is magas átlagos nézőszámmal szemben negyedház előtt játszanak sokszor. A drukkerek hétről-hétre különböző akciókkal igyekeznek rábírni az Oyston családot, hogy adja el a Blackpoolt.

A lancashire-i rendőrség közölte, hogy kiemelt figyelemmel kíséri a meccset, már csak azért is, mert közel 8000 Arsenal-drukkert is várnak a városba.

A kupanap délután négyórási meccsein főleg alacsonyabb osztályú csapatok léptek pályára. A Chelsea magabiztosan ment tovább úgy is, hogy Cesc Fabregas 11-est hibázott. A két gólt szerző Álvaro Morata pedig, igaz már lesről, egy méterről rúgta fölé.

A találkozó hőse mégsem a duplázó spanyol támadó, hanem honfitársa, a kapitányi karszalagot viselő Cesc Fabregas volt, aki sajtóhírek szerint az utolsó mérkőzését játszotta a londoni klubban, sőt az angol klubfutballban is, amelyben karrierje során két időszakban összesen 12 és fél idényt töltött. Maurizio Sarri vezetőedző a 85. percben cserélte le a spanyol játékost, akit a szurkolók felállva tapsoltak meg. Fabregas könnyes szemmel hagyta el a pályát.

Fabregas 2003-tól 2011-ig az Arsenal játékosa volt, majd három barcelonai idényt követően 2014-ben igazolt a Chelsea-hez. A hírek szerint az AS Monacóhoz szerződik, amelynek edzője, Thierry Henry csapattársa volt az Arsenalban.

A PL-esek közül a Cardiff City idegenben búcsúzott, a Southampton pedig újra játssza a meccsét.

FA Kupa, 3. forduló, 32 közé jutásért

Bolton Wanderers (II. osztályú)–Walsall (III. osztályú) 5-2

Gillingham (III.)–Cardiff City 1-0

Brentford (II.)–Oxford United (III.) 1-0

Everton–Lincoln City (IV.) 2-1

Chelsea–Nottingham Forest (II.) 2-0

Derby County (II.)–Southampton 2-2

Accrington Stanley (III.)–Ipswich Town (II.) 1-0

Fleetwood Town (III.)–AFC Wimbledon (III.) 2-3

Middlesbrough (II.)–Peterborough United (III.) 5-0

Aston Villa (II.)–Swansea City (II.) 0-3