Icardi szerény, Ronaldo bérének harmadát kéri

Az Inter argentin csatárának jobban nem is alakulhatott volna az idei év.

Mauro Icardi ügynöke – aki egyben a felesége is – közölte az Interrel, hogy az argentin támadó hajlandó új szerződést aláírni, ha a csapat évi 9 millió euróra emeli a fizetését. Ezzel Icardi lenne a Serie A második legjobban kereső játékosa, de még így is csak kevesebb mint harmadát keresné Cristiano Ronaldo 30 millió eurós fizetésének.

A támadó három éve hosszabbította meg a szerződését 2021 nyaráig az Interrel, aminek értelmében évente 5 millió eurót keres és 110 millióért vásárolható ki a kontraktusából. A kivásárlási záradékkal ugyanakkor elégedetlen a milánói csapat, és új szerződést akar kötni a játékossal, amiben már nem szerepel hasonló kiskapu.

Icardi hajlandó is lenne aláírni egy új szerződést évi 9 millió eurós fizetésért cserébe, de nem szeretné, ha eltörölnék a kivásárlási záradékot belőle. Ebben az esetben ugyanis az Inter gyakorlatilag akarata ellenére is a csapatnál tarthatná, miközben a milánói csapat kapitánya után többek között a Real Madrid is érdeklődik. Így egyfajta kompromisszumként a felesége azt ajánlotta a klubnak, hogy a fizetésemelésért cserébe növelhetik a kivásárlási záradék összegét.

Az argentin csatár eredetileg Barcelona-nevelés, de a katalán klub felnőtt csapatában soha nem lépett pályára. Profi karrierjét a Sampdoriában kezdte el 2012-ben, egy évvel később pedig az Inter 13 millió euróért megvásárolta. Azóta 204 meccsen 120 gólt és 25 gólpasszt jegyzett, tavaly 34 bajnokin 29-szer talált be, jelenleg 100 millió eurót ér a Transfermarkt.de szerint. A 2018-19-es szezonban minden sorozatot figyelembe véve 22 meccs után 13 gólnál és két gólpassznál jár.