Cesc Fabregas sírva búcsúzott Angliától

A magyar bajnok nemcsak harcolt, futballozott is a Chelsea ellen. Az angolok legnagyobb sztárját is be kellett cserélni, hogy megnyerjék 1-0-ra az EL-meccset. Kovács kis szerencsével egyenlíthetett is volna a hajrában.

Véget ért Cesc Fabregas karrierje a Chelsea-nél. Annál komolyabb jele ennek nem is lehet volna, ahogy a szombati, Nottingham elleni FA Kupa meccsen, a lecserélésénél levonult a pályáról.

A nézők felállva tapsoltak neki, egyenként ment átölelni játékostársait és a pálya széléhez érve a könnyeivel küszködött.

Korábban is arról szólt a pletyka, hogy el fogja hagyni a Chelsea-t, most pedig egybehangzó sajtóértesülések állítják, hogy Angliát is, és Thierry Henry csapatához, az AS Monacóhoz fog szerződni.

Fabregas a Barcelona utánpótlás akadémiájáról került 2003-ban az Arsenalhoz. Ott játszott együtt leendő edzőjével, Thierry Henry-val. Nyolc szezon alatt 303 meccset játszott a londoniaknál, 57 gólja és 91 gólpassza volt. FA Kupát, Community Shieldet nyert és a BL-döntőig jutott.

2011-ben visszatért a Barcelona, majd három évvel később a katalán csapat kispadjára érkezett Luis Enrique, Fabregas pedig távozott, ötéves szerződést kötött a Chelsea-vel és 33 millió euróért cserébe visszatért Angliába.

A Chelsea-ben 198 meccset játszott és 22 gólig jutott. Lehetett volna 23 is, de a Nottingham elleni meccsen, a vélhetően búcsúmeccsén 11-est hibázott. Az előkészítésben itt is jeleskedett, 57 gólpasszt adott. Kétszer lett angol bajnok és második FA Kupáját is megnyerte. Összesen 501 meccset játszott a két londoni klubban.

Ebben a szezonban már sok szerep nem jutott neki. Mindössze hat bajnokin lépett pályára, az EL-ben ötször játszott. Az FA Kupában ez volt az első és lehetséges, hogy az utolsó meccse is. Szerződése csak nyáron jár le, de Angliában mindenki biztosra veszi, hogy még a télen távozni fog.