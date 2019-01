Karius: Túl jó kapus vagyok ahhoz, hogy a padon üljek

Loris Kariust a tavalyi BL-döntő óta valószínűleg senkinek nem kell bemutatni, a német kapus pedig a Liverpoolból való elboltolása óta is követett már el pár bődületes hibát. Karius önbizalma a jelek szerint ennek ellenére is a plafonon van, egy újságírói kérdésre ugyanis vasárnap azt válaszolta, hogy túl jó kapus ahhoz, hogy csak a padon üljön.

Már október végén felröppent a hír, hogy a Besiktas is szabadulna tőle, most pedig a törökök látványos átalakításokba kezdtek kapusfronton, amellett ugyanis, hogy valószínűleg kiteszik Tolga Zengint, török sajtóértesülések szerint megegyeztek a jelenleg a Fulhamnél játszó korábbi kapusukkal, Fabrival is, így a spanyol hálóőr hamarosan visszatérhet a csapathoz.

Egy újságíró pont ezek miatt kérdezte Kariust a jövőjéről, a német azonban kifejtette, hogy egyáltalán nem aggódik, mert álláspontja szerint

túl jó kapus ahhoz, hogy padozzon, és még mindig ő az első opció a csapatnál.

Muhabir: Tolga Zengin ayrıldı. Fabri'nin geri geleceği konuşuluyor

Nehéz eldönteni, hogy vajon tényleg így látja-e, vagy csak azért ragaszkodik görcsösen ehhez a gondolathoz, mert különben megbolondulna, de mindenesetre az biztos, hogy ha a szavait nem támasztja alá minél előbb a teljesítményével, akkor hamarosan szögre akaszthatja a kesztyűit.