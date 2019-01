A Sociedad új edzője nem várt győzelemmel mutatkozott be.

Eseménydús estéje volt Jaime Matának, a Getafe 30 éves csatárának vasárnap a Barcelona ellen: gólt lőtt, csúnyán befűzte a világ legjobbját, kihagyott egy üres kaput.

Gólja volt a legegyszerűbb a háromból, az első félidő végén üres kapura, közelről szépített 2-1-re.

A második félidőben jött a Messi elleni, kvázi sosem látott bravúr, ugyanis az argentint nem sűrűn bőrözték be karrierje alatt, ám most ő is beleszaladt a késbe: Mata akkora kötényt adott neki, amekkorákat a világsztár szokott osztani az ellenfeleknek.

Mégsem ért véget happy enddel a napja, ugyanis percekkel később kihagyta a szezon talán legnagyobb helyzetét. Remekül lépett ki ziccerbe, már Ter Stegen kapust is elfektette, tátongott vele szemben az üres kapu, de a labda felpattant kicsit, ő megfaragta és fölérúgta.

A bíró szabadrúgást ítélt kifelé les miatt, csakhogy a lassítás megmutatta, Mata nem volt lesen, így ha betalál, a videóbíró - majdnem biztosan - megadta volna a gólt, és 2-2-re módosul az állás.

A meccsen így a végéig maradt a 2-1 a Barcának.

Mata karrierje egyébként nem mondható átlagosnak, a nyárig csak a spanyol harmad- és másodosztályban futballozott, akkor, majdnem 30 évesen igazolta le az első osztályú Getafe. Októberben töltötte a 30-at, a bajnokságban a vasárnapi volt a negyedik gólja.