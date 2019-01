Maximum két NB I.-es kezd, ha minden oké

Az MLSZ-elnök arról is beszélt, hogy novemberben már a Puskásban játszana a válogatott, marad a 12 csapatos rendszer az NB I.-ben.

A finnek elleni, sorsdöntő Nemzetek Ligája-mérkőzésen Marco Rossi a Gulácsi – Baráth, Orbán, Kádár – Lovrencsics, Kleinheisler, Nagy Á., Kalmár, Korhut – Dzsudzsák – Szalai kezdőt küldte pályára 3-5-1-1-es rendszerben, amiből csak a Lovrencsics Gergő, Baráth Botond duó játszik Magyarországon. A szerkezet és az összeállítás a sérülés miatt kimaradó Sallai Roland visszatérésével még némileg módosulhat, az viszont egyértelműnek tűnik, hogy

ideális körülmények között kettőnél több NB I.-es futballista nem fér be a kezdőbe.

Jelenleg öt topligás játékosunk van, ami az utóbbi évekhez képest kifejezetten jó. Persze idegenlégiósból korábban is akadt a válogatottban, csak hiába jutott el valaki egy német, olasz, spanyol vagy angol első osztályú csapatba, ha nem játszott rendszeresen. 2010-ben például úgy álltunk ki az Anglia elleni barátságos mérkőzésre, hogy Fülöp Márton (Sunderland), Hajnal Tamás (Borussia Dortmund), Vadócz Krisztián (Osasuna), Koman Vladimir (Sampdoria), Gera Zoltán (Fulham) és Rudolf Gergely (Genoa) is valamelyik topligában játszott, de hatuk közül csak Gera volt kezdő a klubjánál. Ennél most sokkal jobban áll a magyar futball.

A német légió

A Bundesligában legerősebb a magyar légió. Gulácsi Péter és Willi Orbán a bajnokságban negyedik helyen álló Lipcsében, Szalai a hetedik Hoffenheimben, Sallai a 11. Freiburgban játszik, több-kevesebb sikerrel.

Gulácsi Péter (RB Leipzig, kapus): 17 bajnoki, 17 kapott gól, 7 clean sheet

Willi Orbán (RB Leipzig, védő): 10 bajnoki, 5 EL-meccs (+ hat a selejtezőben), 1 gól

A kapus értéke a Transfermarkt.de szerint 10 millió euró, ő a válogatott második legértékesebb játékosa Willi Orbán (15 millió euró) után. Gulácsi játékára nem is lehet panasz, kezdő a Lipcsében, mind a 17 bajnokin ő védett, és óriási szerepe volt abban,

hogy az RB Leipzig kapta a legkevesebb gólt (17) a német bundesligában.

Az Európa Ligában pihentetik, mindössze egy selejtezőn védett, illetve volt még két mérkőzése a Német Kupában.

Orbán pont ellentétes utat járt be a csapatnál. Csak 10 meccsen kapott szerepet a Bundesligában – mindegyiken kezdőként –, az EL-ben viszont alapember: mind a hat selejtező mérkőzésen, illetve a hatból öt csoportmeccsen kezdett. Nem is játszik rosszul, a Whoscored értékelése alapján a legalább 10 meccsen szereplő belső védők közül csak a Liverpool történetének legdrágább futballistája, a 78,8 millió euróért szerződtetett Virgil van Dijk kapott magasabb pontszámot (7,47) a magyar védőnél (7,35).

Szalai Ádám (Hoffenheim): 15 bajnoki, 4 gól, 2 gólpassz

Szalai nagyon jól kezdte a szezont: gólt lőtt a Bayern Münchennek, majd rögtön duplázott és megnyerte a Hoffenheimnek a meccset a Freiburg ellen. Ezután jött egy ötmeccses gól nélküli sorozat – négyszer kezdett –, és bár a nyolcadik fordulóban a Nürnbergnek még lőtt egyet, azóta nincs gólja.

A 9. körben csak a padon kapott helyett, majd egy meccset kihagyott sérülés miatt, az elmúlt hét bajnokin pedig csak egyszer játszott végig, négyszer csereként állt be.

átlagosan 57 percet tölt pályán, ami nem rossz, de nem is olyan jó.

Viszont kipróbálhatta magát a Bajnokok Ligájában, olyan csapatok ellen szerepelt, mint a Manchester City, a Sahtar Donyeck vagy a Lyon, öt találkozóból ráadásul négyszer a kezdőben (az utolsó körben eltiltott volt). Gólt és gólpasszt nem jegyzett, a Hoffenheim csoportutolsó lett, így az Európa Ligában sem lesz jelenése tavasszal.

Sallai Roland (Freiburg): 7 bajnoki, 2 gól

Sallai remekül mutatkozott be a Freiburgban, első meccsén rögtön gólt szerzett. Jó formája kitartott, az APOEL-től nyáron szerződtetett csatár a következő négy meccsen kezdett, és bár gól vagy gólpassz nem került a neve mellé, játéka teljesen rendben volt.

Ez Marco Rossi szövetségi kapitány figyelmét is felkeltette, a két októberi Nemzetek Ligája-selejtezőn (Görögországban és Észtországban) végig a pályán volt a 21 éves játékos. (Emiatt egyébként kiakadt a Freiburg edzője, Christian Streich: szerinte Sallai túl lett terhelve, és a válogatottat okolta a sérülése miatt.)

A válogatott szünet után Sallai három Bundesliga-meccsen lépett pályára, ezek közül kettőn idő előtt le kellett cserélni, az őszi szezon utolsó hat bajnokiját sérülése miatt kihagyta. Így is biztató a helyzete, egészségesen vélhetően stabil kezdő lesz ismét a csapatban.

Serie A: Nagy Ádám

A fenti négyesen kívül még két válogatottunk van, aki az UEFA rangsora alapján top 10-es bajnokságban játszik: Nagy Ádám az Európa 3. legerősebb bajnokságának számító olasz Serie A-ban, Kádár Tamás a 9. helyezett ukrán Premjer Lihában szerepel.

Nagy Ádám (Bologna): 12 bajnoki, 868 játékperc

Nagy a lehetséges 19 bajnokiból 12-n pályára lépett – egy meccset eltiltás miatt hagyott ki, hatot a padon ült végig –, kilencszer kezdő volt a kiesőjelöltnél. Kifejezetten jól játszott: a Milan ellen (16. forduló) például ő kapta a legmagasabb osztályzatot a Bolognából a futballstatisztikával foglalkozó Whoscored.com-nál, ahol egyébként

a csapat második legjobb védekező futballistájának tartják.

A jó játékot sikerült a válogatottba is átmentenie: Nagy az észtek és a finnek ellen is kiválóan mozgott, utóbbiak ellen ráadásul karrierje első válogatottbeli gólját is megszerezte.

Kádár Tamás (Dinamo Kijev): 14 bajnoki, 4 BL-selejtező, 6 EL-csoportmeccs

Míg Nagy a Serie A egyik leggyengébb csapatában számít többnyire kezdőnek, addig Kádár az ukrán bajnokság egyik legjobb és legpatinásabb klubjának alapembere. 15 bajnokin volt a csapat tagja – három meccsre eltiltották –, 14-szer pályára is lépett, ráadásul csak egyszer nem kezdett.

Jelentős szerepe volt abban, hogy a bajnoki 2. Kijev mindössze 9 gólt kapott 18 forduló alatt, ami az éllovas Sahtarral együtt a legkevesebb A bAJNOKSÁGBAN.

Továbbá a csapat mind a négy BL-selejtezőjét végigjátszotta, ahogy az Európa Ligában is az összes meccsen végig pályán volt, a Dinamo Kijev pedig csoportelsőként tovább is jutott. A magyar csapatban is alapember, bár a relatíve jó játékát nem mindig sikerült átmentenie a válogatottba, előfordult, hogy ő volt a védelem gyenge láncszeme.

Legalább nem az NB I.

Az UEFA szerint a magyar bajnokság a 33. legerősebb Európában, gyakorlatilag már annak is örülhetünk, ha valaki nem az NB I.-ből kerül be a válogatottba. A viszonylag stabil kezdőnek számító légiósok közül Kleinheisler László a kazah (24.), Korhut Mihály az izraeli (27.), Lang Ádám a román (29.), Kalmár Zsolt a szlovák (30.) bajnokságban játszik. Illetve ott van Dzsudzsák Balázs, aki 2016 óta az Egyesült Arab Emírségekben gurigat – addig legalább Törökországban, előtte Oroszországban fizették meg –, de mivel még mindig ő a legjobb magyar futballista, így neki ez is elég a keretbe jutáshoz.

Korhut Mihály (H. Beer Sheva): 9 bajnoki, 1 gól

A térdsérüléséből felépülő Korhut egészségesen kezdőnek számít az elmúlt két évben bajnok izraeli csapatban. Jól is teljesít, ráadásul a válogatotton is javított a visszatérése.

Lang Ádám (CFR Cluj): 9 bajnoki, 1 EL-selejtező

A CFR jelenleg vezeti a román bajnokságot, a magyar védő viszont nem nagyon vette ki a részét a sikerből. Kilencszer lépett pályára, nyolcszor kezdett, legtöbbször csak a padról nézte végig a mérkőzéseket.

Kalmár Zsolt (DAC): 16 bajnoki, 4 gól, 5 gólpassz

Kalmár abszolút rendben van, stabil kezdő a szlovák bajnokságban második DAC-nál, ráadásul az EL-selejtezőkben is játszott. A kupával együtt 22 meccsen lépett pályára ősszel, 6 gólt és nyolc gólpasszt jegyzett a középpályáról, igazi húzóember.

Kleinheisler László (FC Asztana): 12 bajnoki, 6 BL-selejtező, 5 EL-meccs (+2 EL-selejtező)

A támadó középpályás stabil kezdő a kazah legjobbnál, amit jól mutat, hogy rengeteget játszott a nemzetközi kupákban. A BL-selejtezőkön, az APOEL elleni EL-selejtezőn is ott volt, az Európa Liga csoportkörében ötször kezdett. Nagy kár, hogy a csapat kikapott az utolsó fordulóban a Rennes-től, így a franciák egy ponttal megelőzték az addig második, továbbjutó helyen álló kazahokat.

Dzsudzsák Balázs (Ittihad Kalba): 11 bajnoki, 3 gól, 2 gólpassz

A válogatott csapatkapitánya az Ittihad Kalba legjobb játékosa, egészségesen kirobbanthatatlan a kezdőből. Ennek ellenére nem termel olyan jól, ahogy egy ilyen színvonalú bajnokságban elvárható lenne, de úgy néz ki, a rendszeres játéklehetőség Marco Rossinak bőven elég ahhoz, hogy behívja a válogatottba.

Mindent összevetve kifejezetten jól áll a magyar válogatott, már ami a légiósokat illeti. Egészségesen Gulácsi, Sallai, Nagy és Kádár kezdő a klubjánál, ahogy Szalai és Orbán is sok lehetőséghez jut, Kleinheislerrel és Kalmárral egyetemben – többségük ráadásul jól is teljesít. Dzsudzsáknak is van csapata, ami biztosítja számára a keretbe kerülést, így Marco Rossi meglehetősen jó formában lévő és magas szinten terhelt játékosokkal várhatja az Eb-selejtezőket.

Borítókép: Huszti István / Index.