Nagyon kellenek a pontok az Athletic Bilbaónak, a leghíresebb baszk csapat ugyanis kiesőhelyen állt a Celta Vigo elleni, hétfői idegenbeli bajnokija előtt. Bravúrgyőzelmet hoztak, 2-1 lett nekik, elléptek a kiesők közül.

Az első gól gyönyörű kontra volt, a nyertes találat sokkal egyszerűbb, mindössze egy passzból állt, de az nem akármilyenre sikerült: a kapus, Iago Herrerin indította a csatár Inaki Williamst, aki az ellenfél térfelének közepén vette át a labdát, bement a tizenhatosra, és berúgta. Kellett persze, hogy az egyik védő elnézze a labdát fejjel, a másik emiatt ne menjen rá lábbal, de így is zseniálisnak mondható a passz.

Még akkor is, ha Herrerin valószínűleg nem ezt tervezte, csak kissé szorongatott helyzetben előrevágta a labdát. Van úgy a futballban, hogy a véletlen hozza a legjobb döntéseket és megoldásokat, ezt láttuk most is.