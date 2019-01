Alig játszik, 39 millió euróért vinné a Bayern

A Bayern München millió eurókkal emeli a tétet, hogy megszerezze a Chelsea 18 éves csatárát, Callum Hudson-Odoit: 39 millió (12,5 milliárd forint) eurónál jár a licit.

A magyar futballszurkolók valószínűleg jobban ismerik Hudson-Odoi nevét, mint az angolok, mert míg a játékos a szezonban csak egyetlen Premier League-meccsen szerepelt, az Európa Ligában négyszer játszott, a PAOK-nak gólt is lőtt, és mindkétszer pályára küldték a Vidi ellen.

A 18 évesnek pont az az egyik baja, hogy nem kap elég lehetőséget a klubjától, éppen ezért a télen el is hagyná a Chelsea-t. A nagy ígéretnek tartott korosztályos válogatottért a Bayern már többször be is jelentkezett, négy ajánlatot adott, az utolsót majdnem 40 millióról.

Hudson-Odoinak még érvényes szerződése van klubjánál, de volt U17-es válogatott társai, Jadon Sancho és Reiss Nelson Bundesliga-sikereit látva úgy gondolhatja, hogy többet játszhatna a németeknél. Egyébként a Dortmund és a Leipzig is érdeklődött iránta.

Maurizio Sarri marasztalná, szerinte jobb, ha Angliában fejlődik, mert így a válogatottban is nagyobb szerephez juthat. Arról is beszélt a Chelsea-edző a Guardiannak, hogy több szerepet adna neki a csapatban, hamarosan Williannal és Pedróval egy szinten kezelheti.