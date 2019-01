Ötven méterről adott gólpasszt a Chelsea hátvédje

Hiába a hazai pálya, megszenvedett a Chelsea a Newcastle ellen az angol bajnokság 22. fordulójának szombati zárómeccsén, de végül így is sikerült behúzniuk a három pontot, David Luiz révén pedig a 2-1–es győzelem mellett egy egészen elképesztő gólpassznak is örülhettek a szurkolók.

A meccsen azonnal bekezdett a Chelsea, ami hamar gólt is ért: a félpálya környékén passzolgattak a játékosok, amikor David Luiz gondolt egyet, és a saját térfeléről, a kezdőkör vonaláról eleresztett egy félrenézős ívelést, ami egészen konkrétan Pedro lábára érkezett, a csatár pedig tökéletesen vette le, majd emelte át a labdát a vendégek kapusa fölött.

A Chelseanek ezután is voltak még helyzetei, de végül a Newcastle talált be, Ciaran Clark egy szöglet után fejelt a hazaiak kapujába. Ez aztán fel is tüzelte a vendégeket, olyannyira, hogy még a második félidő elején is teljesen tanácstalannak tűnt a Chelsea, de nem kellett sok idő, hogy újra magukra találjanak.

Az 57. percben Willian szerzett újra vezetést a hazai csapatnak, méghozzá egy egészen káprázatos lövéssel, innentől pedig már egyik csapat sem talált be, úgyhogy a Chelsea továbbra is magabiztosan előzi a szombaton vereséget szenvedő Arsenalt, és egy pontra van a Tottenhamtől. A többi szombati meccsről korábban már írtunk, ezt itt olvashatják el.

