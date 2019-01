Maradona sikeres műtéten van túl

Ráadásul Messi egylábas, bezzeg a nagy Pelé. És Maradona is jobb a Barcelona sztárjánál.

Megműtötték a gyomorvérzéssel kórházba került Diego Maradonát, amint lehet, visszatér a Doradoshoz edzősködni.

Maradona a múlt héten került egy Buenos Aires-i kórházba gyomorvérzéssel. A lánya, Dalma akkor nyilatkozott is, hogy a korábbi futballistának nincs súlyos betegsége, csak pletykálnak erről. Majd maga Maradona is posztolt, sajnálta, hogy ok nélkül okozott aggodalmat.

Most Maradona ügyvédje, Matia Morla posztola ki Twitteren, hogy minden tökéletesen sikerült az operáció. Most azt várják, milyen gyors lesz a felépülés. Maradona a lehető leghamarabb visszatérne a másodosztályú Doradoshoz.

A klub nélküle kezdte meg a szezont, első meccsén 1-0-ra kapott ki a Celayától.