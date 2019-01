Botrányos büntetője miatt kirúgott román válogatottat igazolt a Kisvárda

27-szeres román válogatott játékost igazolt a Kisvárda, jelentette be a klub a hírt honlapján. A 28 éves, 27-szeres román válogatott Gheorghe Teodor Grozav másfél éves szerződést írt alá a csapattal. A klub hírében külön is kiemelik, hogy Grozav 2018-ban négyszer is szerepelt a román nemzeti csapatban, azaz "aktív" válogatott.

A támadó posztokon bevethető labdarúgónak nem csapata, előtte a Dinamo Bucuresti játékosa volt, de korábban megfordult a belga Standard Liege, az orosz Terek Groznij valamint a török Bursaspor és Karabükspor együttesében is.

Hogy miért nem volt a 27-szeres válogatott, a nemzeti együttesben 5 gólt szerző Grozavnak csapata mielőtt leigazolta volna a Kisvárda, az egy érdekes és erősen magyar vonatkozású történet.

Talán sokan emlékeznek rá, hogy 2018 őszén a román harmadosztályban vitézkedő, és a magyar állam által rendesen megtámogatott, felcsúti kötődésű Csíkszereda csapata nagy szenzációt okozva kiverte az első osztályú Dinamo Bucurestit a kupából.

Fotó: kisvardafc.hu Gheorghe Teodor Grozav

A mérkőzés büntetőpárbajban dőlt el, és miután az ötödikként következő csíkszeredai játékos 3-3-as állásnál kihagyta a maga tizenegyesét, dinamós párja előtt állt a nagy lehetőség, hogy a következő fordulóba lője csapatát. Csakhogy Grozav – mert természetesen róla van szó – inkább a szilveszteri összefoglalókba lőtte be magát kísérletével, miután gondolt egy merészet, és hanyag eleganciával átpanenkázta a kaput.

Pechére a párbajt végül a Csíkszereda nyerte, a harmadosztályú csapattal szembeni kiesés pedig akkora botrányt okozott az egyébként is története legrosszabb szezonját futó csapatnál, hogy a bukaresti vezetés a meccs után kirúgta a felelőtlen játékost, Mircea Rednic edző teljes egyetértésével.

A felháborodás a pocsék büntetőn túl annak is szólt, hogy a vezetők úgy érezték, a játékos visszaélt a tőlük kapott bizalommal. Grozavnak ugyanis a Bursasportól való távozását követően nem volt csapata, míg a Dinamo október legelején mentőövet nem dobott neki. November másodikától aztán megint nem volt szerződése, egészen mostanáig.