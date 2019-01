Ronaldo legjobb Barca-gólját idézi a spanyol félszezon gólja

Hétfőn lezárult az őszi szezon a spanyol futballbajnokságban, féltávhoz ért az idény, a 38-ból 19 fordulón van túl a mezőny.

A madridi Marca meg is szavaztatta olvasóit, melyik eddig a bajnokság gólja? A voksolást épp egy olyan találat nyerte fölényesen, ami az utolsó őszi körben esett, vasárnap.

Az Athletic Bilbao 2-0-ra verte a Sevillát Inaki Williams duplájával, a második gólt feltétlenül látni kell.

A spanyol csatár bőven saját térfeléről indult nem egyszerű megkerülős csellel, két védő között lépett ki utána, végigsprintelt az ellenfél teljes térfelén, kicselezte a kifutó kapust, és az üres kapuba gurított.

A mintegy 60 méteres távot 8 másodperc alatt tette meg a labdával a Marca szerint. Nem csoda, hogy a több mint 14 ezer szavazat 25 százalékát kapta, a második Luis Suarez Getafénak lőtt kapása 18, a levantés Morales Betis elleni szólója 13 százalékkal zárt.

Williams sebességéről és a gól körülményeiről eszünkbe juthat Ronaldo, illetve a brazil egyik legszebb gólja, amit még a Barcelonában lőtt.

1996. október 26-án a Barca a Valenciát fogadta, és lépett meg a szünetig 2-0-ra Ronaldo duplájával. A biztos előnyt - mint azóta is már annyiszor -, sikerült elherdálnia a csapatnak, a Valencia a szünet után visszajött 2-2-re.

De ekkor érkezett újra Ronaldo, és segített, labdát szerzett a félpálya közelében, majd megindult:

Őt is ketten próbálták feltartóztatni, mint most Williamset, ráadásul sokkal agilisabban, de az őserővel szemben tehetetlenek voltak. Ha nem is mint kés a vajon, de Ronaldo utat tört magának, aztán elegánsan eltette a bal alsóba.

Kié a jobb? 112 Ronaldóé

63 Williamsé

A meccs 3-2 lett.

Bónusz: a videó végén a Ronaldót ölelgető José Mourinho, aki akkoriban a Barcelona-edző Bobby Robson tolmácsa volt.

És a teljes összefoglaló a 3-2-ről: