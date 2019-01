Minek a kirúgás, ha megdöbbentően nagyot is tud dobni egy kapus

A csoportkör alatt több tizenegyest fújtak be, mint korábban bármelyik teljes vb-n. Átlagban minden második meccsen van büntető, ez már a fogadóirodáknak is szemet szúrt, de a videóbíró miatt van őrült sok 11-es?

Az iráni válogatott kapusa, Alireza Beiranvand 2014-ben lett ismert egy óriási kidobással, ami gólpassz is lett, de most az Ázsia-kupán is elszállt a keze Irak ellen.

Beiranvand a második félidő elején fogott könnyen egy iraki lövést, majd indította is a kontrát, saját tizenhatosáig futott, ahonnan kiröpítette a labdát. Nagyjából 60 méterre dobta, elég pontosan, a csatár le is tudta kezelni. Igaz, sokkal többre nem ment vele.

Que lançamento incrível do guarda-redes do Irão 😳 pic.twitter.com/oFZYMEXaDg — B24 (@B24PT) 2019. január 17.

A nehéz életű iráni kapus a vb-n Cristiano Ronaldo büntetőjét is megfogta, de igazából az óriási kidobások válták védjegyévé. Az egyik magyarázat erre a képességére, hogy gyerekkorában sokat játszott egy kődobálós játékot. Akár a sportágváltáson is elgondolkodhat, biztosan jó diszkoszvető vagy gerelyhajító válna belőle.

Irán eddig jól szerepel az Ázsia-kupán, csoportelsőként megy a kieséses szakaszba. A második Irak lett, mindkét csapatnak belefért az egymással játszott 0-0.