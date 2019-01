Csütörtökön kevéssel a Barcelona-Levante Spanyol Kupa-nyolcaddöntő visszavágója előtt hozta a madridi El Mundo című lap, hogy a Barcelona jogosulatlanul szerepeltethette a párharc első meccsén ifi futballistáját, a középhátvéd Chumit.

Fotó: David Aliaga/MB Media / Getty Images Hungary Juan Brandariz Chumi (b) a meccsen

A Barcelona B állandó tagja ötödik sárgáját kapta a harmadosztályú bajnokságban - ahol csapata játszik - az odavágó előtti hétvégén, ami után automatikusan ki kell hagynia egy meccset. Chumi viszont ez után pályára lépett a nagycsapatban a Levante-Barcelonán, múlt csütörtökön.

A szabály meglehetősen egyértelmű, derül ki a Mundodeportivo.com rövid, de velős cikkéből.

a szabályzat 56.1-as cikkelye szerint az enyhébb - egy-három meccses - eltiltásokat abban a sorozatban kell letölteni, ahol kiosztották azokat, ebben az esetben a harmadosztályú bajnokságban, és nem a kupában, vagyis eddig Chumi jogosan volt pályán

csakhogy az 56.3-as cikkely kiemeli, hogy növendék futballista - értsd: aki nem a felnőtt keret tagja - nem játszhat másik sorozatban, amíg a saját állandó sorozatában - azaz a harmadosztályban - le nem töltötte az eltiltását

Chumi pedig nem a felnőtt keret tagja, igazolása a Barca B-nél van. Vagyis eltiltása után a Levante-Barcán nem léphetett volna pályára, meg kellett volna várnia a Barca B hétvégi meccsét (Barca B-Alcoyano), azt kihagyni, aztán a most csütörtöki - tegnapi - visszavágón játszhatott volna először jogszerűen.

A Barca hivatalos közleményt nem adott ki az ügyben, az újságok szerint azzal védekeznek, hogy "a másik sorozat" Chumi esetében másik bajnokságot jelent, tehát az első osztályban valóban nem szerepelhetett volna a nagycsapattal, a kupában viszont igen - szerintük.

Józan ésszel is érezhető, hogy ez a magyarázat kissé sántít, bár a lapok megjegyzik, a spanyol futballszövetség szabályzatának szövegezése bonyolult, ügyvédek fognak vitatkozni a fegyelmi eljárásnál.

Ugyanis fegyelmi eljárás szinte biztosan lesz, mert a Levante visszamenőleg megóvta az odavágót, azaz jelentette az esetet a szövetségnél. Erre hivatalosan hétfőn 14 óráig lett volna lehetősége, de a Mundo kiemeli, hogy a szervezet korábban fogadott már el megkésett óvást, és ha bizonyítottnak vélte a szabálysértést, büntetett. Ez sem jó hír a Barcelonának.

Jobb viszont, hogy van precedens, méghozzá a Barca számára legjobb helyről, a Real Madridtól. 2016 novemberében a kupában a Real Madrid-Cultural Leonesa meccsen a Madrid pályára küldte Tejero nevű növendéket a Castillából - a klub B csapata -, akit előtte az alsóbb osztályú bajnokin eltiltottak - és nem történt semmi. Se óvás, se ügy nem lett a történtekből, fel sem merült, hogy bárki hibázott volna, a Real továbbjutott.

Csakhogy valószínűsíthető, az hogy a Real megúszta a dolgot, mert - tegyük fel - szerencséje volt, és senkinek nem tűnt fel Tejero, nem jelentheti azt, hogy a Barcelona is megússza.

A Barca ugyében gyors döntés várható, pláne, hogy a csütörtöki - tegnapi - visszavágón Messiék 3-0-ra verték a Levantét, és 4-2-es összesítéssel bejutottak a negyeddöntőbe, aminek sorsolását péntek délután öt órakor tartják. A párharcok odavágóit jövő hét kedd-csütörtök rendezik, úgyhogy nincs idő huzavonára.

Az eddig vázoltak alapján több mint valószínűnek tűnik, hogy pénteken a Barcelonát kizárják a sorozatból, így a Levante jut tovább.

Van egy egészen bizarr forgatókönyv

Elképzelhető viszont olyan büntetés is, hogy a Barcelona csak az első meccset veszíti el az ilyenkor bevett 3-0-ás különbséggel: ez egészen bizarr kimenetet jelentene, ugyanis a visszavágó is 3-0 lett, vagyis el kellene dönteni, hogy ki jusson tovább. Az idő pedig szorít, de nagyon, hétvégén a Barcelona és a Levante is bajnokit játszik, majd kedd-csötörtök között a továbbjutott csapatnak a negyeddöntőben van jelenése.

Nem tudni, mi következne, de az biztos, ha a Barca olyan büntetést kap, ami meghiúsítja a pályán kivívott továbbjutását, fellebbezni fog. A Nemzetközi Sportdöntőbíróságig (CAS) joga van elmenni, ami a legbonyolultabb ügyben az utolsó szót mondja ki. Létezik gyorsított ügymenet, úgyhogy ítéletet onnan még időben kaphatnak a felek.

A Barcelona egyébként elég komolyan veszi a Spanyol Kupát, 2011 óta csak egyszer - 2013-ban - nem jutott be a döntőbe. 2011 óta hét döntőjéből ötöt megnyert, az utóbbi négy kiírást zsinórban húzta be.