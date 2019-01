Radoki János sem a pályán fejezte be a legendás Rostock-Ulm meccset.

A Borussia Mönchengladbach 1-0-ra verte Bayer Leverkusent, így bebiztosította harmadik helyét a Bundesligában.

A Mönchengladbach Pléa 37. percben szerzett góljával nyert, 18 forduló után 36 pontos, a később játszó, 31 pontos RB Leipzig így most nem érheti utol.

A szombati győzelmével az EIntracht Frankfurt is 31 pontos már. A Frankfurt 3-1-re verte a Freiburgot úgy, hogy már az első félidő végén 3-0-ra vezetett. Haller, Rebic és Jokic a 36. és a 45. perc között szerezték góljaikat.

Az alsóházban az Augsburg és a Fortuna Düsseldorf játszott rangadót, amit végül az utóbbi nyert meg 2-1-re. A meccsen a videóbírót is be kellett vetni, és meg is ítéltek vele egy gólt. A gólkamera alapján kiderült, hogy Schmid szabadrúgását Rensing kapus a gólvonal mögül ütötte ki.

A Stuttgart hiába hajrázott jól és lőtt két gólt az utolsó tíz percben, 3-2-re kikapott a Mainztól.

A nap meccse, a Borussia Dortmund–RB Leipzig 18:30-tól kezdődik.

Tabella: