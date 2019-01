Kane után Dele Allit is elvesztette a Tottenham

Elég jó szezont fut eddig idén a Tottenham, viszonylag stabilan őrzik harmadik helyüket a tabellán, és a BL-ben is jól teljesít a csapat, hiszen ott vannak a nyolcaddöntőben. Úgy néz ki ugyanakkor, hogy a szezon neheze csak ezután jön majd, ugyanis azután, hogy múlt héten hosszabb időre kidőlt Harry Kane, most Dele Allit is elvesztette a csapat – írja az MTI.

Az angol válogatott futballistának vasárnap a Fulham elleni Premier League-találkozó második félidejében sérült meg a combhajlító izma, a klub pedig kedden jelezte, hogy a vizsgálatok alapján hetekig elhúzódó rehabilitáció vár majd a játékosra.

Az orvosi prognózis szerint legkorábban március elején állhat újra edzésbe, vagyis nagyjából akkor, amikor Kane.

Ez azt jelenti, hogy Pochettino nem számíthat majd két angol sztárjára a Dortmund elleni BL-nyolcaddöntő első meccsén, sőt, az is erősen kérdéses, hogy a március 5-i németországi visszavágóra felépül-e majd a két játékos.

Dele Alli és Kane mellett egyébként jelenleg Szon sem bevethető, a dél-koreai játékos ugyanis csapatával bejutott a nyolc közé az Ázsia Kupán.