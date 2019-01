Másodosztályú csapat cseresora verte ki Henryékat a kupából

Sok öröme nem volt a Monaco szurkolóinak azóta, hogy a csapatuk őrületes szerencsével továbbjutott a Ligakupa elődöntőjébe: két döntetlen mellett egy kiütéses vereséget sikerült összehozniuk, így már csak egy pont választja el őket attól, hogy a tabella utolsó helyére csússzanak vissza.

A szenvedésnek most sem lett vége, sőt, ha lehet, még tovább fokozódott, Henry ugyanis hiába küldte legjobb játékosait pályára kedden a kupában, a másodosztályú Metz a kulcsemberek pihentetésével együtt is 3-1–re verte meg a Monacót.

A körülményeket tekintve eleve az is elég meglepő volt, hogy a Metz már az első félidőben vezetést tudott szerezni, a monacói védelem érthetetlen bénázása óta Gauthier Hein talált be a kapuba. Erre még érkezett válasz, Falcao a 40. percben egyenlített, és a félidőre is 1-1–gyel mentek a csapatok.

A második félidőben aztán megint a semmiből szerzett vezetést a Metz, bő tíz perccel később pedig kihasználtak egy újabb teljes monacói rövidzárlatot, és Ibrahima Niane valószínűleg élete legkönnyebben szerzett góljával el is döntötte a találkozót.

Henry szombaton a Dijon ellen próbálkozhat majd elállítani a vérzést, jövő kedden pedig jön a Francia Ligakupa elődöntője, ahol tényleg muszáj lenne nyerni, ez ugyanis a csapat utolsó lehetősége arra, hogy ne legyen abszolút kudarc az idei szezon.