A Kubatov kopaszainak csúfolt biztonsági céggel szerződött az Újpest FC

Nem mondhatni, hogy kitörő örömmel fogadták az újpesti szurkolók klubjuk szerdai közleményét, amely szerint február 1-től a HardGuard Security Zrt. nevű biztonsági cég vigyázza a rendet kedvenc csapatuk hazai mérkőzésein a Szusza Ferenc Stadionban.

Az újpesti vezetőség választása több szempontból is minimum érdekesnek nevezhető.

Például, mert ennek a biztonsági cégnek az emberei keveredtek helyenként verekedésig fajuló dulakodásba a Vidi FC stadionavatójának emlékezetes lelátói balhéjánál: a videófelvételek tanúsága szerint több szurkolót is ököllel ütve, olykor igencsak indokolatlannak tetsző szituációban. A biztonsági cég később egy újabb videófelvételt tett közzé, ami véleményük szerint indokolta a beavatkozást, ám annak módját nem.

Amiatt is különösnek nevezhető a választás, mert az Újpest FC korábbi közleménye szerint épp a székesfehérvári balhé miatt döntöttek a korábbi biztonsági cég leváltása mellett, és írtak ki nyílt pályázatot hazai mérkőzéseik biztosítására, amelyet aztán a szerdai hír szerint a HardGroup nyert meg.

Az sem egyértelmű, hogy az MLSZ vonatkozó szabályzatát súlyosan sértő megjelenésű, láthatósági mellény, illetve jól látható azonosító-jelzéseket nélkülöző ruházatot viselő, esetenként az arcukat eltakaró biztonságiak alkalmazása miért jelent a klubnak garanciát azon célkitűzés elérésére, illetve azon feltételek teljesítésére, amelyek szerint:

"Az új biztonsági szolgálattal kapcsolatban olyan vállalatot kértünk fel erre a felelősségteljes megbízatásra, amelyik a törvényi feltételeknek, vonatkozó MLSZ és egyéb előírásoknak maximálisan megfelel, valamint legfontosabb feladatának azt tartja, hogy újra minél több ember érezzen kedvet kilátogatni a szentélybe."

Az Újpest FC kommunikációs vezetője felmerülő kérdéseinkre elmondta, hogy miként az általuk kiadott közleményben is írták, maximálisan meg fogják követelni az MLSZ szabályzatában foglaltak betartását a cég munkatársaitól - így a biztonságiak megkülönböztető mellénnyel és a szükséges jelzésekkel ellátva végzik majd feladatukat a stadionban.

Ezzel kapcsolatban némiképp aggályos, hogy a cég rendszeresen alkalmazott stratégiai tanácsadója azt írta a fehérvári ügy kapcsán született novemberi cikkünkre, hogy

A sárga mellény használatára vonatkozólag megjegyezzük, hogy a hivatkozott szabályzat tartalma tévesen fogalmaz és félreérthető, figyelemmel arra, hogy ezen analógia alapján a VIP helységben tartózkodó biztonsági szolgálatnak is sárga mellènyt lenne szükséges viselnie. A fekete ruha viselete a törvényben foglaltaknak megfelel.

Ami az újpesti szurkolók és a cég között a fehérvári botrány miatt meglévő konfliktust illeti, a vezetőség mihamarabb, lehetőleg még a héten tető alá akar hozni egy háromoldalú találkozót az ellentétek tisztázására a szurkolók képviselői, a biztonsági cég vezetői és a klub képviselői között.

A cég referenciái kapcsán a Vidi stadionavatóján történteknél lényegesen nagyobb súllyal esett latba a HardGroup kispesti ténykedése, ahol az újpesti vezetők szerint a cég munkája is hozzájárult a nézőszám növekedéséhez, illetve a tulajdonos és a szurkolók sokáig igen konfliktusos viszonyának rendezéséhez.

Tegyük hozzá, ebben a Honvéd saját nevelésű fiatalokat preferáló csapatépítési politikájának, és az így szerzett bajnoki címnek is igen komoly szerepe lehetett.

Hogy miként sikerül majd rendezni a Nagy Józsefhez, illetve állandó munkatársa, a korábban a Fradi biztonsági igazgatójaként dolgozó, az utóbbi években rendszeresen a HardGroup helyszíni biztonsági vezetőjeként tevékenykedő Tóth Csaba fémjelezte – hivatalosan Nagy lányának tulajdonában álló – cég, illetve az általuk rendre alkalmazott biztonságiak viszonyát az újpesti szurkolókkal, arra csak az idő adhat választ.

Méghozzá nem is olyan sokára, hiszen a tavaszi idény első hazai meccse Újpesten rögvest a Ferencváros elleni rangadó lesz.

A bejelentés egyben azt is jelenti, hogy a különböző cégek alkalmazásában fellépő Tóth Csaba és az állandó munkatársait jelentő biztonsági őrök, akiket a köznyelvben rendszeresen a Fidesz kopaszai, Kubatov katonái és hasonló gúnynevekkel illetnek, immár legalább három stadionban őrzik a rendet az NB I.-ben.

A gúnynév azért ragadt a lelátón csak TCS néven ismert biztonsági vezetőre és embereire, mert több kormányzati beruházásnál is meglehetősen brutálisan léptek fel a kormányzati szándékkal szemben tiltakozók kárára. Például a Ligetvédőkkel szemben, de a rendőröket is simán lefújták gázspray-vel vagy épp leüvöltötték a fejüket. TCS emberei közül többen felbukkantak a választási irodánál is, amikor megpróbálták megakadályozni az mszp-s Nyakó István népszavazási kérelmének beadását a vasárnapi boltzár kapcsán.