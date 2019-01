Képtelen tragédia, ami megrázta a futballt

Emiliano Salát klubrekordot jelentő 18 millió euróért igazolta le a Cardiff City, január 19-én, szombaton be is mutatták. Hétfő este a La Manche csatorna fölött nyoma veszett a játékos magángépének, benne a futballistával és a pilótával. A repülőt azóta sem találják, mintha a föld nyelte volna el. Már nem is keresik.

Nagy volt az öröm Wales fővárosában múlt szombaton, miután a Cardiff City bemutatta története legdrágább igazolását, a 15 millió fontért (18 millió euró) megvásárolt Emiliano Salát. A Nantes-tól megszerzett argentin játékos nem maradt sokáig, a bemutatása után visszarepült a francia városba elbúcsúzni a csapattársaitól, összeszedni holmijait. A Cardiff City tulajdonosa felajánlotta neki, hogy a csapat fizeti a visszaútját egy kereskedelmi repülőgépen, de a csatár inkább egy magángépet választott – úgy tudni, egy skót játékosügynök segítette hozzá.

Salának hétfő este kellett volna megérkeznie Cardiffba, hogy kedden részt vehessen új csapata első edzésén, de azóta is várják.

A bérelt kisgép eltűnt a radarképekről, megszakadt vele a rádiókapcsolat, sem a pilóta, sem Sala nem került elő. Hétfő késő este óta keresték őket a legkisebb siker nélkül, még törmeléket sem találtak, csütörtök este pedig végleg leállították a kutatást.

Amit tudunk

Sala egymotoros, a pilótán kívül öt utas szállítására alkalmas Piper PA-46 Malibu típusú repülőn utazott. A gépet David Ibbotson, 60 éves nagyon tapasztalt pilóta vezette. Sem neki, sem a gépnek nincs köze sem a Cardiff Cityhez vagy a Nantes-hoz, a csapatokat semmilyen formában nem vonták be az út megtervezésébe, jelentette ki a Cardiff részéről Mehmet Dalman klubelnök.

Egy Piper Malibu típusú kisgép, ilyennel történt a szerencsétlenség

A gép hétfő délután 7.15-kor szállt fel.

A pilóta a La Manche csatorna fölött 1500 méteres magasságban kérte, hogy alacsonyabban haladhasson el a Guernsey-szigetnél.

8.23-kor ereszkedés közben, 700 méteres magasságnál eltűnt a repülő a radarképekről, megszakadt vele a kapcsolat.

9 órára értek ki a mentőcsapatok a helyszínre, és kedd hajnal 2 és 3 óra között fejezték be a keresést, miután romlottak az időjárási körülmények.

Kedd reggel 8 órakor indult újra a keresés, de semmilyen nyomot nem találtak.

A keresés szerdán is folytatódott, bár a szakértők szerint ekkor már minimális volt az esély, hogy az utasokat életben találják.

Csütörtök hajnalban újraindult a keresés – immár nem mentőakcióként, csak kutatásként.

Délután David Barker, Guernsey kikötőmestere adott ki egy közleményt, amelyben azt írta: nem folytatják tovább a keresést, és erről tájékoztatták a legközelebbi hozzátartozókat is.

Még kedd késő este került nyilvánosságra a 28 éves profi egyik utolsó beszélgetése, amit barátainak küldött whatsappon.

"OLYAN, MINTHA DARABOKRA AKARNA ESNI"

- hangzott el a megdöbbentő üzenetben.

A megjegyzés alapján – illetve, hogy a felvételen a gép zúgása és hangja is hallatszik – szakértők arra kezdtek gyanakodni, hogy eljegesedtek a gép szárnyai (ennek megakadályozása a pilóta feladata, ezt mindenféle repülőnél el kell végezni – rövid, egyszerű, de életbevágóan fontos művelet). Ez megmagyarázná, miért vált irányíthatatlanná a repülőgép. Az pedig, hogy nem találtak repülőgépdarabokat sem, arra enged következtetni, hogy a jármű egy darabban érhetett a vízre.

Nem ez volt Sala első útja a géppel Az Aviation Safety Network megjegyzi, hogy 1984 és 2019 között összesen 220 ember halt meg Piper PA-46 Malibu egymotoros kisgépekkel történt balesetben (Sala esetét nem számolva). A tragédia okai természetesen változóak, technikai meghibásodás mellett többször okoztak végzetes balesetet a rossz időjárási viszonyok és a pilóták egyéni hibái is. Sala egyébként már korábban is igénybe vette ugyanezt a repülőt, és semmilyen probléma nem merült fel.

A hatóságok korábban négy kimenetelt valószínűsítettek a szerencsétlenségnek:

a gép a vízbe zuhant, de a pilótának és Salának sikerült mentőcsónakba menekülnie, ami volt a gép fedélzetén

a gép landolt valahol, de nem tudott még kapcsolatot teremteni

a gép a vízbe esett, és utasait felvette egy közelben haladó hajó

a gép a vízbe zuhanás után összetört, és Sala a pilótával együtt a vízbe került

Nagyon úgy tűnik, hogy a negyedik következett be. Ebben az esetben – ennyi idő után – nullához közelít a túlélés lehetősége. Sanszos, hogy soha nem tudjuk meg, mi történt pontosan: nem sikerült megtalálni a roncsot. A repülési információkat gyűjtő fekete doboz felbukkanásában sem lehet reménykedni, ugyanis az szakemberek szerint nem volt a gépen.

Két klub és a futballvilág siratja

Sala Argentínában született, de profiként soha nem játszott hazájában. Egy argentin futballsuliban nevelkedett, innen Spanyolországba került, majd 19 évesen első felnőtt csapata a francia Bordeaux lett. Kölcsönadták több helyre is, először amatőr bajnokságba, majd a másodosztályba, az Orléansban, a Niortban és a Caenban is szerepelt.

Mikor visszakerült Bordeauxba, a 2014-15-ös szezonban nem váltotta meg a világot: 11 meccsen egy gólt szerzett. Az idény végén végre hajlandó volt eladni a Bordeaux, a Nantes vette meg. Ez a váltás végre bejött, Sala megtalálta a helyét, 130 bajnokin 48 gólt szerzett.

Új volt neki az egész helyzet, a magas, vékony, szerény srác sosem volt sztár, és 28 évesen talán már nem is gondolta, hogy az lehet. Múlt ősszel indult be igazán, az újévig 12 bajnoki gólt hozott össze, volt hogy a góllövőlistát is vezette. Pár hónapon belül befutott, és jött is az ajánlat a Premier League-ből.

Aztán hétfőn hirtelen véget ért minden.

Cardiffban és Nantes-ban is összegyűltek az emberek, hogy leróják kegyeletüket és imádkozzanak a játékosért, valamint a pilótáért. Megnyilvánultak a sztárok is, a Chelsea-be igazoló Gonzalo Higuain üzent, a Sevillában játszó Ben Yedder pólóján Salának ajánlotta Barcelonának lőtt gólját.

Két klub gyászolja, és egészen bizarr helyzet, hogy ezek közül egyikben egy percet sem játszott. Nantes-ban közönségkedvenc volt, de a Cardiff mezét valószínűleg maximum bemutatásakor viselte néhány percre. Sorsa többet nem engedett neki.

