Higuaint bemutatta a Chelsea

Az argentin Gonzalo Higuain a Chelsea-ben folytatja pályafutását. A 31 éves csatár szerződtetését a londoni klub jelentette be szerda este, a játékost be is mutatták Londonban. Higuain a tavaszi idényben kölcsönjátékosként szerepel a Premier League-ben negyedik csapatban.

A Chelsea vezetőedzője, Maurizio Sarri két idényen át dolgozott együtt a Napolinál Higuainnal. A szakember elmondta, a Ligakupa elődöntőjének csütörtöki visszavágóján még nem számít rá, mert igazolásának formaságait nem tudták határidőre elintézni. Az elődöntő első meccsén a Chelsea 1-0-ra kikapott a Tottenham vendégeként.

Higuaint a Real Madrid és a Napoli után 2016 nyarán szerződtette a Juventus, amely fél évvel ezelőtt adta őt kölcsön a 2018/19-es szezonra az AC Milannak. Utóbbiaknál az őszi idényben alapember lett, 22 tétmérkőzésen nyolc gólt szerzett, de az elmúlt három hónapban csupán kétszer volt eredményes.

Gyorsan érkezett Higuain pótlása az AC Milannál. Egy gólerős lengyel csatárt, a 23 éves Krzysztof Piateket igazolták le. A bejelentés szerint a lengyel támadó játékjogát végleg megszerezték a Genoától, és 2023. június 30-ig szóló szerződést kötöttek vele.

Piatek karrierje odahaza indult, a Zaglebie Lubinban 72 mérkőzésen 15 gólt szerzett, a Cracoviában pedig már 63/32 volt a mutatója. A Genoa nyáron szerződtette a középcsatárt, aki azonnal kulcsemberévé vált. Fél év alatt 21 tétmérkőzésen 19 gólt rúgott: a bajnokságban 19/13, az Olasz Kupában 2/6 a mérlege.

A Genoa jó üzletet csinált Piatekkel: olasz sajtóértesülések szerint a nyáron 4 millió euróért megvásárolt támadóért 35 millió eurót fizetett a milánói klub.