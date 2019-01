A Barca-igazgató nem feledhette, mit művelt vele Boateng

Nyolcszor is játszott a Barcelona ellen korábbi klubjaiban Kevin-Prince Boateng, akit a katalán klub hétfőn váratlanul szerződtetett, majd szerdán már kezdőként pályára is küldött Sevillában, kupameccsen. A 31 éves támadó hatszor a Milannal, kétszer a Las Palmasszal került szembe a Barcával, aminek két gólt is lőtt.

2011-ben, 2012-ben és 2013-ban is két-két meccsen szerepelt a Barcelona ellen Boateng a Milanban.

Boateng és Abidal előbbi bemutatásán kedden, a Nou Campban

2011 őszén a BL-csoportban a Milan-Barca 2-3-as meccsen lőtte valószínűleg élete gólját, amikor Eric Abidalt nagyon megetette egy káprázatos labdaátvétel-csellel. Abidal nem felejthette el a gólt, a Barcelona technikai titkáraként ő szemelhette ki most Boatenget, és intézte a leigazolását.

Boatengnek szűk másfél évvel későbbi, második Barcának rúgott gólja valószínűleg az elsőnél is emlékezetesebb, akkor ugyanis 2-0-ra győztek a Milannal a 2013-as BL-nyolcaddöntő első meccsén. A ghánai-német kettős állampolgár ekkor ballal talált a kapuba, ez is pofás gól volt.

A ghánai válogatott játékos a 2016-17-es szezonban a Las Palmasszal kétszer veszített spanyol bajnokin a Barcelona ellen, gólt nem szerzett.

Boateng mögött páratlan - nagyon - szűk egy hét áll: szombaton játszott a Sassuolóban, hétfőn leigazolta a Barca, kedden bemutatták, és már új csapatával edzett, szerdán kezdőként lépett pályára első Barcelona-meccsén, Sevillában. Örömét csak az ronthatta el, hogy 2-0-ra kikaptak.