Messi visszatérhet a válogatottba

Legalább két meccset kihagy, ahogy Agüero is. Icardi viszont bizonyíthat az új kapitánynál.

Lionel Messi márciusban visszatérhet az argentin futballválogatobba, majd a Copa Americán is játszhat, írja a Goal.com.

Messi utoljára a futball-vb-n, Argentína nyolcaddöntős vereségénél játszott a válogatottban. Utána nem vállalt szereplést a barátságos meccseken.

Az új argentin kapitány, Lionel Scaloni most arról beszélt, hogy jól haladnak az egyeztetések a játékossal. A Venezuela elleni barátságos meccsen, amit március 22-én rendeznek, Messi már újra ott lehet a válogatottban, bár ezt ő maga még nem erősítette meg.

Messi 2005 óta a válogatott tagja, de nagy trófeát még nem nyert Argentínával, világbajnokságon és Copa Americán is csak második volt. A június 14-én kezdődő Copa Americán ezen próbálhat meg változtatni.

Messin kívül augusztusban több játékos is lemondta ideiglenesen a válogatottságot, át is formálódott a csapat, de a vb óta például Sergio Agüero és Angel Di María is visszatért.

(Borítókép: Lionel Messi. Fotó: Alex Caparros / Getty Images)