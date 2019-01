1 millió euróért vitték el az MTK 19 éves középpályását

Hét közben merült fel a főleg olasz átigazolásokkal foglalkozó szakíró, Gianluca Di Marzio oldalán, hogy a Genoában köthet ki az MTK 19 éves középpályása, Schäfer András, akiért 1 millió eurót fizethet a Serie A-ban szereplő klub. Di Marzio pénteken már képet is közölt az aláírásról, így rövidesen várhatóan be is jelentik a klubok a transzfert.

A szombathelyi Illés Akadémián nevelkedő Schäfer 2014-ben került az MTK utánpótlásához, a 2016-17-es idényben már kapott is két meccset az NB I.-ben, a következő szezonban pedig már alapember volt a másodosztályban, ahogy idén is, már újra az NB I.-ben.

Az elmúlt három szezonban Schäfer 51 meccsen 7 gólt szerzett az MTK-ben.