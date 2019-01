Maradona szellemét idézve verték ki az Evertont az FA-kupából

Hatalmas meglepetésre 3-2–re győzött a másodosztályú Millwall az Everton ellen az FA-kupa szombati játéknapján, de a meccs egészen másként is alakulhatott volna, ha a játékvezető nem adja meg a hazaiak második, egyértelműen kézzel szerzett gólját.

A meccset a papírformának megfelelően az Everton kezdte jobban, teljesen beszorították a hazaiakat, de egész sokáig kellett várni arra, hogy a fölényből gól is legyen. Végül a 43. percben tört meg a jég, Richarlison maradt üresen a labdával, és bár elég messze volt a kaputól, megeresztett egy lövést, amit Archer kapus érthetetlen módon nem tudott megfogni.

Sokáig ugyanakkor nem örülhettek a vendégek, még az első félidő hajrájában jött rá válasz a Millwalltól, ráadásul szinte a semmiből. A hazaiak a félpálya tájékáról lőhettek szabadot, az előreívelt labdát Jake Cooper fejelte tovább, Lee Gregory pedig egy másik fejessel fejezte be tökéletesen az akciót.

A második játékrészre két helyen is változtatott az Everton, Cenk Tosun pályára lépése pedig be is jött, egy labdaszerzést követően Gylfi Sigurdsson passzából volt eredményes. A Millwall erre is tudott góllal reagálni, megint egy szabadrúgás után találtak be, miután az Everton védői képtelenek voltak tisztázni.

Ebben a gólban mondjuk még így sem ők voltak a főkolomposok, hanem a játékvezetői stáb, ugyanis az ide-oda pattogó labda végül teljesen egyértelműen Jake Cooper kezéről pattant be a kapuba. Az Everton összes játékosa azonnal reklamálni is kezdett, de a bíró nem látta az esetet, így megadta a gólt.

A dolog pikantériája, hogy ugyan az FA-kupában tesztelik már a videóbírót, a technológiát eddig csak a Premier League-csapatok stadionjaiban lejátszott meccseknél vetették be, a Millwall pedig másodosztályú csapat.

Ennél is röhejesebb, hogy a stadion kivetítőjén vissza is játszották a jelenetsort, a hazai edző pedig közben tombolva követelte, hogy azonnal mutassanak mást, mielőtt a játékvezető meggondolja magát. Ez utóbbira persze akkor sincs lehetősége, ha a visszajátszás alapján egyértelműen hibázott, de a biztos, hogy videóbírózás után ezt a gólt vissza kellett volna vonni.

Ezzel sem volt még minden veszve az Everton számára, még egy döntetlennel is jól jártak volna, hiszen ebben az esetben hazai pályán játszhattak volna visszavágót, de végül nemhogy gólt nem tudtak lőni, még a döntetlent sem tudták megtartani.

A 94. percben megint egy szabadrúgást voltak képtelenek levédekezni, Murray Wallace pedig köszönte szépen, és belőtte csapata győztes gólját.

