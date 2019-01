A City megint kitömött egy kiscsapatot

Az utóbbi időben nem nagyon kellett erőltetnie magát a Manchester Citynek, hiszen a Ligakupában, az FA-kupában, és a bajnokságban is súlycsoportjukon kívül eső csapatokkal játszottak, de azt nem lehet mondani, hogy ne tették volna oda magukat így is, megállás nélkül ontották a gólokat. Szombaton a Burnley esett áldozatául a hengernek, és a januári termést elnézve még örülhettek is, hogy végül csak 5-0–ra kaptak ki.

A City az első pillanattól kezdve óriási nyomást helyezett ellenfelére, ez pedig a 23. percben góllá is érett: Danilo szépen látta meg a sprintelő Gabriel Jesust, a brazil pedig három védőt is megetetett, mielőtt a kapuba lőtte volna a labdát.

Az első félidőben több gólt már nem lőtt a City, de a második játékrészben beindult Guardiola csapata. Előbb Bernardo Silva talált be, aztán nem sokkal később De Bruyne volt eredményes, a 73. percben pedig ismét a belga villant meg, ő adta be ugyanis azt a labdát, amit Kevin Long a saját kapujába bombázott.

Öt perccel a vége előtt aztán még egy tizenegyest is kapott a City, amihez Agüero állt oda, és ki is használta a lehetőséget, ezzel beállítva az 5-0–s végeredményt. A manchesteri csapat ezzel egyébként egészen bámulatos sorozatot tudhat magáénak, legutóbbi hat meccsén ugyanis

huszonnyolcszor találtak be ellenfelük kapujába, és egyetlen gólt sem kaptak.

A következő meccsükön egyébként még tovább növelhetik ezt az arányt, ugyanis a tabella vége felé kullogó Newcastle lesz az ellenfelük. Utána egy fokkal nehezebb dolguk lesz, mert jön majd az Arsenal, a Chelsea és a Schalke elleni BL-nyolcaddöntő első meccse.

FA-kupa, negyedik forduló

Accrington Stanley - Derby County 0-1

Brighton & Hove Albion - West Bromwich Albion 0-0

Doncaster Rovers - Oldham Athletic 2-1

Manchester City - Burnley 5-0

Middlesbrough - Newport County 1-1

Newcastle United - Watford 0-2

Portsmouth - Queens Park Rangers 1-1

Shewsbury Town - Wolverhampton Wanderers 2-2

Swansea City - Gillingham 4-1