Hat az egy ellen ziccert rontott a Sevilla

Kiütéssel indult a spanyol bajnokság 21. fordulója: a Sevilla 5-0-ra verte simán a szombat kora délutáni mérkőzésen a Levantét úgy, hogy igazából egy pillanatig nem forgott veszélyben a sikerük, pedig a félidőben még 0-0 volt az állás.

Sőt, még főúri kényelmeskedés is belefért a Sevillának, a második félidőben például egy Levante-szöglet után hat az egy ellen vitt kontrát szórakoztak el már 2-0-s előnyben. A legvégén a csereként beálló Pablo Sarabia hibázott méterekről.

Nem sokáig bánkódhatott Sarabia és a Sevilla, a 71. percben Franco Vázquez, majd a 80. percben Pablo Sarabia is betaláltak, majd Quincy Promes állította be az 5-0-s végeredményt. Sarabia tizenegyesből volt eredményes, Promes pedig saját kihagyott büntetője után vágta be közelről. A korábbi gólokat Wissam Ben Yedder és André Silva szerezték.

A győzelemmel a Sevilla ideiglenesen beelőzte a csak vasárnap este játszó Real Madridot a harmadik helyen, mindkét csapatnak 36 pontja van.

stat