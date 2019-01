Neymarral győzte meg a Barça De Jongot, hogy ne menjen a PSG-be

Frenkie de Jongot a PSG és a City is vitte volna, végül a katalánok húzták be 75 millió euróért.

Két csapat volt versenyben az Ajax-szupertehetség Frenkie De Jong leigazolásáért, a holland középpályás pedig végül a Barcelonát választotta a PSG helyett, a katalán klub 75 millió eurót fizet majd érte.

A madridi illetőségű AS most érdekes részletet osztott meg az átigazolás hátteréről: az értesülésük szerint a Barcelona küldöttsége különleges fegyvert is bevetett a holland meggyőzésére, nevezetesen azt, hogy megmutatták Neymar Whatsapp-üzeneteit, amikben korábbi barcelonai csapattársainak beismerte, már megbánta, hogy elhagyta Spanyolországot, és a PSG-be igazolt.

Az AS szerint ez győzte meg De Jongot arról, hogy ne a kisebb kihívást jelentő francia ligába igazoljon, hanem a Barcelonához, amihez nyáron csatlakozik majd.

Neymar üzeneteiben egyébként a gyengébb ellenfelek mellett a rosszabb időjárás is előkerült, mint Franciaország hátránya.