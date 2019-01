Megszakadt Solskjaer győzelmi sorozata a Uniteddel

Most a Burnley volt az áldozat, de ők legalább megúszták öt góllal.

A Premier League 24. fordulójában megszakadt Ole Gunnar-Solskjaer győzelmi sorozata a Manchester Uniteddel, a megbízott edző nyolc győztes meccs (ebből hat bajnoki) után a Burnley ellen mentett 2-2-re . A Manchester City a Newcastle-től kapott ki, amivel a Liverpool kerülhet nagy előnybe.

A Manchester Unitednak otthon elvileg simán vernie kellett volna a 16. helyen álló Burnley-t,de a döntetlen is csak egy nagy hajrával jött össze. A Burnley az 51. percben szerezte első gólját egy letámadás után. Cork szerzett labdát, majd egyből indította Barnest, aki a felső léc alá lőtt. A vendégcsapat a második gólt is elég könnyen összehozta, a 81. percben Wood bólintott simán kapuba két védő között állva.

A hátralévő bő tíz perc végül az egyenlítésre is elég lett. A 87. percben Lingard lerántásáért adott büntetőt lőtt be Pogba, majd a 92. percben Lindelöf fejesével lett meg az egyenlítés. Egy szöglet után nem tudott felszabadítani a Burnley, és Heaton kapus ugyan még bravúrral fogott egy lövést, de a kipattanónál már nem volt szerencséje.

A Manchester City csak négy pontra van a listavezető Liverpooltól, így ha versenyben akar maradni az első helyért, nem nagyon hibázhat egyik meccsén sem. Elvileg a 17. helyen álló Newcastle sem jelenthetett volna gondot, de 2-1-re elbukott a címvédő, így a Pool hétpontos előnybe is kerülhet.

A City álomrajtot is vett, 24 másodperc után már vezetett. Sterling lépett ki, majd egy oldalváltás után David Silva került helyzetbe. A középpályás elbukott a kapu előtt, de City szerencséjére a szabad labdára Agüero érkezett, aki be is vágta.

A folytatás már nem volt ilyen egyszerű, sőt a Newcastle némileg váratlanul a 66. percben egyenlíteni tudott. Egy felfejelt labdát Rondón irányított ügyesen kapuba, majd egy büntetőt is kapott a hazai csapat, amit Ritchie be is lőtt a 80. percben.

Az Arsenal a kiesőzónában lévő Cardiff Cityvel játszott, de nem tudta könnyen legyűrni, csak a 66. percben szerzett vezetést Aubameyang 11-esével, majd Lacazette 83. perces góljával lett 2-0. A Cardiffnak a 93. percben még volt válasza, így 2-1 lett a vége. A győzelem fontos volt az Arsenalnak, mert így versenyben maradt a Bajnokok Ligája helyekért, a 47 pontos Chelsea-t utol is érheti, ha az veszít szerdán.

A legtöbb gólt a Fulham–Brighton hozta. A vendégcsapat Murray duplájával már a 17. percben 2-0-ra ment és a félidő végéig meg is tartotta ezt az eredményt. A második félidőben felpörgött a Fulham, Chambers gólja után Mitrovic duplájával már megvolt a vezetés, majd a 79. percben a 4-2-es végeredmény is Vietto révén.

Premier League, 24. forduló:

Arsenal-Cardiff City 2-1 (0-0)

Fulham-Brighton 4-2 (0-2)

Huddersfield Town-Everton 0-1 (0-1)

Wolverhampton-West Ham United 3-0 (0-0)

Manchester United-Burnley 2-2 (0-0)

Newcastle United-Manchester City 2-1 (0-1)

szerdán játsszák:

Bournemouth-Chelsea 20.45

Southampton-Crystal Palace 20.45

FC Liverpool-Leicester City 21.00

Tottenham Hotspur-Watford 21.00

Tabella: