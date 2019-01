A Fiorentina megsemmisítette a Romát a kupában

Az Olasz Kupa szerdai meccsnapján lehetett arra számítani, hogy megszorongathatják az AS Romát, a hazai pályán játszó Fiorentina azonban végül nem megszorongatta, hanem valósággal elsöpörte a Romát, és 7-1–es győzelemmel jutott be az elődöntőbe.

A Romáról nem lehet azt mondani, hogy különösebben rossz formában lett volna az elmúlt időszakban, de ezen a meccsen az első pillanattól kezdve teljesen esélytelenek voltak, a Fiorentina pedig érezte is a vérszagot.

Az első gólját már a hetedik percben megszerezte a hazai csapat, Chiesa lőtt a kapuba egy gyönyörű támadás végén, az pedig már itt egyértelművé vált, hogy a római védők nincsenek a helyzet magaslatán. Bő tíz perccel később aztán megint ő volt eredményes, miután a védők egy még az előzőnél is látványosabb leolvadása miatt teljesen egyedül futhatott el a jobb szélen.

Kolarov aztán egy hatalmas bombával szépíteni tudott, de öt percre rá a védői megint teljesen cserbenhagyták a Romát, így a félidőre 3-1–es állás mellett mehettek a csapatok.

A második félidőben aztán egész sokáig húzta kapott gól nélkül a fővárosi csapat, de a 66. percben jött egy újabb bődületes hiba hátul, amiből Benassi volt eredményes, így már gyakorlatilag csak azért teperhetett a Roma, hogy ne legyen annyira megalázó a vereség.

Dzeko aztán nem sokkal később rövid úton elintézte, hogy ha lehetséges, még mélyebb gödörbe kerüljön a csapata: a második félidő elején pályára küldött bosnyák csatár olyan hevesen reklamált egy Pellegrini elleni be nem fújt szabálytalanságot, hogy a játékvezető azonnal kiállította őt.

A Fiorentina rögtön ki is használta az emberelőnyét, Chiesa belőtte a harmadik gólját is, utána pedig Giovanni Simeone percei következtek: a második félidő derekán beálló argentin csatár előbb a 79. aztán a 89. percben használta ki, hogy a Roma védői jóformán semmit nem csinálnak, így végül ő állította be a 7-1–es végeredményt.

Eredmény, negyeddöntő:

Fiorentina - AS Roma 7-1

kedden játszották:

AC Milan-Napoli 2-0