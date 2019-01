A Barca megmutatta, mire elég ellenük a kétgólos előny

Hiába aratott 2-0–s győzelmet múlt héten a Sevilla a Barcelona ellen a Spanyol Kupában, végül szerdán simán zúgtak ki a sorozatból, miután a katalánok hazai pályán nagyon simán, 6-1–re nyerték meg a visszavágót.

A Barcánál ezúttal ott volt a kezdőben Messi, ami meg is látszott: a 13. percben ő harcolt ki tizenegyest, amit aztán Coutinho vágott be a kapuba. A Sevillának még az első félidőben lett volna esélye válaszolni, ők is kaptak ugyanis egy büntetőt, de Cillessen védte Banega lövését, így maradt az 1-0.

Rakitic aztán még az első félidőben belőtte a katalánok második gólját is, de az igazi Barca-show csak a második félidőben kezdődött el: az 53. percben Coutinho talált be, egy perccel később pedig már Sergi Roberto gólját ünnepelhette a csapat.

Arana ezután még szépített, de a hajrában előbb Suárez, aztán Messi volt eredményes, így hiába voltak kétgólos hátrányban a meccs előtt, végül nagyon simán jutottak tovább az elődöntőbe. A gólok közül egyébként az utolsót érdemes külön is kiemelni, ezt az akciót ugyanis felrajzolni sem lehetett volna szebben.

Az este másik meccsén a rendes játékidőben nem bírt egymással a Real Betis és az Espanyol, a hosszabbítást viszont jobban bírta tíz emberre fogyatkozó ellenfele ellen a Betis, és simán jutott tovább az elődöntőbe.

Spanyol Kupa, negyeddöntő, második meccs

Barcelona - Sevilla 6-1

Real Betis - Espanyol 3-1