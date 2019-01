Nem mindennapi izgalmakat hozott a Valencia–Getafe Spanyol Kupa-meccs. Az első találkozón a Getafe 1-0-ra nyert, a másodikon pedig már az első percben 1-0-ra vezetett, és egészen a 97. percig továbbjutásra állt. A Valenciának reményt adott, hogy a 90.-ben a bíró 7 perces hosszabbítást jelzett, két gólt kellett szerezniük a továbbjutáshoz. És jött Rodrigo. De nézzük az elejétől.

Az első percben Jorge Molina egy kiváló kiugratás után lőtte el jól a labdát a hazai kapus mellett. Rohamozott a Valencia, de gólt csak a második félidőben tudott rúgni, ráadásul az elsőt még érvénytelenítették is. Mina hiába talált be, a gólpasszt adó Gaya lesről indult, ezt a videó helyesen észre is vette. A Valencia csak a 61. percben tudott egyenlíteni, Rodrigo egy bal oldali beadást passzolt be közelről.

A 74. percben a vendégek játékosát, Dakománt második sárga lappal az öltözőbe küldte a játékvezető, aki a sok sérülés és a videózás miatt döntött a szokatlanul bőséges hosszabbítás mellett.

A 92. percben nagyon szép akció végén szerzett gólt a Valencia, egy jobb oldali felívelést Mina fejelt vissza ügyesen a kapu elé, jött Rodrigo, és közelről bepasszolta. De a Getafénak a 2-1-es vereség is jó volt az első meccs 1-0-ás győzelme után. Egy hihetetlen mozdulat miatt mégis a Getafe esett ki.

Molina százszázalékos ziccerben lőhetett kapura, a labda viszont kipattant a csereként beállt Getafe-csatár, Duro, azaz a csapattársa hátáról. Sovány vigasz, hogy a Valencia-kapus valószínűleg védett volna, a végeredmény tragikus lett a Getafénak: az ellentámadásból Rodrigo mesterhármasával beállította a 3-1-es végeredményt.

A vendégek nehezen viselték a feszültséget, a lefújás után néhányan egymásnak estek. A Valencia ezzel az elődöntőbe jutott. Szerdán Betis–Espanyol, Barcelona–Sevilla visszavágókat rendeznek.