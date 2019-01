Régi ismerőseit találta meg újra, most örömében.

Távozik a Manchester Unitedtől, és a kínai Sandong Luneng csapatában folytatja a pályafutását Marouane Fellaini. Az angol klub nem hozta nyilvánosságra a belga válogatott középpályás átigazolási díját. A transfermarkt.com jelenleg 10,5 millió euróra becsüli az árát.

A 31 éves futballistát 2013-ban Sir Alex Ferguson első utódja, David Moyes szerezte meg az Evertontól 32,4 millió euróért, ő volt az első igazolás az edzőlegenda távozása után. Az MU-ban összesen 177 bajnoki és kupameccset játszott és 22 gólt szerzett. Tavaly júniusban írta alá új, kétéves szerződését a klubbal.

Érdekes személyiség volt, hiszen David Moyes és Louis van Gaal edzőnél is alapembernek számított, majd José Mourinhónál olyan dzsókercsere volt, többször is a padról érkezve mentette meg a meccset és a portugál edzőt. A szurkolók mégsem kedvelték meg az elmúlt öt év során, valószínűleg alattomos játéka miatt, amiről Szalai Ádám is tud mesélni.

Nem csak Fellaini, de a német válogatott Sandro Wagner is a kínai élvonalban, a Tianjin Teda csapatánál folytatja. A 31 éves csatár átigazolásáról eddigi klubja, a német címvédő Bayern München számolt be szerdán, de további részleteket ők sem közöltek a megállapodásról.

"Nagyon vonzó ajánlatot kapott Kínából, mi pedig teljesítettük a kívánságát" - idézte a bajor klub közleménye Hasan Salihamidzic sportigazgatót. A Tianjin Tedának jelenleg német vezetőedzője van, Uli Stielike. Wagner 2018 januárjában, azaz épp egy éve a Hoffenheimtől tért vissza nevelőegyesületéhez, de Niko Kovac vezetőedző irányítása alatt nagyon kevés játéklehetőséghez jutott.