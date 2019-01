Volt klubja is megemlékezett az eltűnt focistáról

A darabokra egy francia strandon bukkantak rá, most itt folytatják a repülő utáni kutatást.

Szerdán először lépett pályára a Nantes azóta, hogy korábbi játékosuk, Emiliano Sala eltűnt múlt hétfőn, a francia csapat pedig méltó módon emlékezett meg az argentin csatárról.

A bevonulás alatt látszott, hogy az összes nantes-i egyedi, Sala nevével ellátott mezben ment pályára, a lelátókon pedig a molinók mellett egy hatalmas argentin zászlót és egy hatalmas Sala feliratot is lehetett látni.

A meccs aztán rendben elindult, a 9. és a 10. perc között azonban a játékvezető egy percre megállította a játékot Sala tiszteletére.

Sala kedden debütált volna a Cardiff Cityben, így azon a meccsen, és a többi keddi mérkőzésen is egyperces néma csenddel emlékeztek meg róla, az Arsenal pedig őt is beírta az ellenfélhez. A franciáknál egyébként egyperces csendre a család kérését tiszteletben tartva nem került sor.

A Salát szállító kisrepülőgépnek január 21-én veszett nyoma, és a mostoha körülmények ellenére is napokig keresték, csütörtökön azonban végül a focista családjának kifejezett kérése sem volt elég ahhoz, hogy tovább folytassák az akciót. Erre válaszul közösségi gyűjtés indult, hogy legyen miből finanszírozni az argentin játékos keresését, ez pedig sikerrel is járt, így hétfőn újra is indult a kutatás.

A játékos utáni kutatás ügyében éppen szerdán volt új fejlemény, a kutatást végző brit kormányügynökség ugyanis bejelentette, hogy nagy valószínűséggel megtalálták az eltűnt focistát szállító gép üléseinek párnáit, így jelentősen szűkült az a terület, ahol a továbbiakban keresni fogják a repülőgép maradványait.

A 28 éves Sala a Nantes-tól szerződött a Cardiffhoz - klubrekordot jelentő 17 millió euró (5,4 milliárd forint) körüli összegért -, épp új csapatához utazott Franciaországból Nagy-Britanniába, mikor eltűnt.