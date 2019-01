Messi szuperzicceréből zseniális védés

Ránézésre simán jutott tovább a Barcelona a Sevilla ellen a Spanyol Kupában: az első meccset 2-0-ra elveszítette, de a visszavágón szerda este 6-1-re győzött.

Több feszült szakasza is volt viszont a meccsnek, előbb 1-0-nál az első félidőben, amikor a Sevilla büntetőhöz jutott. Ha Banega tizenegyese bemegy, a Barcának még három gól kellett volna egy helyett, az argentin lövését viszont kivédte Jasper Cillessen kapus. Messi később azt mondta, hogy a holland megmentette az életüket.

A következő feszült szakasz sokkal hosszabb volt, bár már 4-0-ra mentek a hazaiak, a Sevilla Cillessen hibája után - elpasszolta a labdát - szépített. 4-1-nél pedig támadott a második gólért a vendégcsapat, mert az a továbbjutását jelentette volna.

A Barca kontrázott, és egy Sevilla-labdavesztés után ziccerbe ugratták a fent ragadt Luis Suarezt. Egyedül vihette a kapusra a labdát a 74. percben, de inkább visszapasszolt Messinek, ami - így utólag - nem volt túl jó ötlet: az uruguayinak csak a kapust kellett volna legyőznie, míg társának még két védőt is. Messi remekül, bal lábára kapta a labdát, de nem lőtte el, inkább az átvétellel leültette az ellenfeleket. Túl sokat akart viszont, még közelebb ment, begyalogolt egészen az ötösön belülre.

Csakhogy ekkorra három - már álló és pozíciót fogó - emberrel találta magát szemben a kapuban: két védő a kapus mellett a gólvonalon. És kiderült, hiába nem kicsi egy futballkapu, ha három ember védi, az azért sok.

Ráadásul Messit sikerült balra szorítaniuk a sevillásoknak. A lövést nem tudták megakadályozni, ám Messi finesz helyett - ahogy általában szokta - most 4 méterről erőből akarta megoldani, és belebikázott a labdába anélkül, hogy helyezte volna. Juan Soriano kapus pedig szinte spárgázott, és jobb lábfejéről kipattant a labda. Zseniálisat védett.

Ekkora védést, illetve ilyen közelről elhibázott szuperziccert ritkán látni, érdemes megnézni két másik kamerából is, mekkorát védett Soriano:

A hajrában is támadott a Sevilla az elődöntőt jelentő szépítésért, de az utolsó percekben két kontrával a Barcának sikerült lezárnia a meccset. A hatodik gólnál Messi majdnem ugyanolyan helyzetbe került, mint a rontása előtt, csakhogy ekkor már helyezett és megemelte kicsit, be is ment.