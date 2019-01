Megégett a Chelsea, bánkódhat a Liverpool

Szerdán újabb játéknappal folytatódott a Premier League 24. fordulója, a keddi meccsekhez hasonlóan pedig ezúttal is születtek nagy meglepetések: a Chelsea 4-0–ra kikapott a Bournemouth-tól, a Liverpool a Leicesterrel nem bírt, a Tottenham pedig csak a hajrában tudott fordítani a Watford ellen.

Ezek közül a legnagyobb meglepetést kétségtelenül a Bournemouth szolgáltatta, akik hazai pályán meglepően simán verték meg a tabella harmadik helyén álló Chelsea-t. A meccs hőse egyértelműen Joshua King volt, aki kétszer is betalált, és gólpasszt is adott, de a csereként beálló Daniels is kivette a részét a győzelemből, aki a meccs utolsó fél percében egy fejessel adta meg a kegyelemdöfést a londoniaknak.

A Liverpool ennyire nem égette meg magát, 1-1–es döntetlent játszott a Leicesterrel, de Klopp öröme így sem lehet felhőtlen, egy győzelemmel ugyanis nagy lépést tehettek volna a bajnoki cím felé, miután a City kedden kikapott a Newcastletől.

Nem is kezdett rosszul a Pool, Sadio Mané révén már a 3. percben előnybe kerültek, de Harry Maguire még az első félidőben egyenlíteni tudott, több gól pedig már nem esett, így hét helyett csak öt pont a Liverpool előnye a tabellán Guardiola csapata előtt.

A szintén dobogós Tottenhamnek is voltak gondjai a Watford ellen, olyannyira, hogy egészen a 80. percig semmi nem utalt arra, hogy tudnak majd válaszolni ellenfelük első félidőben lőtt góljára.

Ekkor aztán megtört a jég, előbb az Ázsia-kupáról visszatérő Szon volt eredményes, néhány perccel később pedig Llorente fejelte be Rose tökéletes beadását, így végül sikerült behúzniuk a három pontot, és kellemetlenül közel kerültek a Cityhez pontok tekintetében.

Az este negyedik meccsén a Southampton és a Crystal Palace csapott össze, ennek a meccsnek 1-1 lett a vége. A Crystal Palace gólját egyébként Wilfried Zaha szerezte, aki a meccs végén összeveszett a játékvezetővel, ennek pedig nem meglepő módon kiállítás lett a vége.

