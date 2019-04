Fejjel ugrott neki Dibusz az ellenfelének a kupában

Nehéz helyzetben várhatta a Fradi a Vidi elleni visszavágót a Magyar Kupában, márciusban ugyanis hazai pályán szenvedtek 2-1–es vereséget, de már a meccs elején tovább romlottak az esélyeik, Dibusz Dénes ugyanis már a hetedik percben kiállíttatta magát, miután a tizenhatoson kívül lefejelte Scsepovicsot.

A válogatott kapus egy beadás után került szembe a szerb csatárral, aki Dvalit lehagyva próbálta elérni a labdát. Sikerült is elfejelnie, de a rossz ütemben érkező Dibusz rögtön ezután őt fejelte arcon, amiért Kassai rögtön le is küldte a pályáról.

Az első félidőben a kiállítás ellenére nem esett gól a meccsen, ami egyértelműen a Vidinek kedvezett, és az is mellettük szólt, hogy a Fradi ebben az idényben még egyszer sem tudta legyőzni őket. A második félidőben aztán megtört a jég, Boban Nikolov talált be, amivel jó eséllyel eldöntötte a továbbjutás sorsát is.