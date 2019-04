Futballtinédzserek Messi és Ronaldo nyomában

Nem holnap érik őket utol, de ez a 11 futballista jó úton van affelé, hogy világsztár legyen a közeljövőben. Egyikük sincs még 20 éves sem, ami mutatja tehetségüket, mint ahogy az is, nem kellett az utánpótlásban turkálnunk, legtöbbjüket európai topklubból szedtük össze. Nagy öröm a futballunknak, hogy van egy magyar név is.

Cristiano Ronaldo 34 múlt, Lionel Messi júniusban már 32 lesz, lassan elkezdhetünk nézelődni, ki veheti át a két szupersztár helyét a világfutball élén. Van Neymar, Hazard és Griezmann, és bizonyított már, illetve folyamatosan fejlődik a 20 éves Kylian Mbappé, de ebben a szezonban kezd feltűnni jó pár igen ígéretes tehetség, akik még a 20-at sem töltötték be, de már villognak.

Joao Felix (1999.11.10.)

Csak novemberben múlt 19 a portugál Joao Felix, akit hazájában a legnagyobb reménységként emlegetnek Cristiano Ronaldo óta. A Porto neveltje, de 2015-ben a Benfica megszerezte, ami hatalmas húzásnak tűnik. Nyáron került fel az első kerethez, de ez a számain nem látszik: a bajnokságban 19 meccsen már 10 gólnál jár, illetve van még két gólja a kupasorozatokból. A Benfica pár héten került címlapra mindenhol, amikor 10-0-ra nyerték egyik bajnokijukat, köszönhetően Joao Felixnek is.

A srác valahol a támadó középpályás és a csatár között mozog, felépítése mindkét posztra alkalmassá teszi: 180 centi, persze erősödnie még bőven kell. Nem meglepő, Cristiano Ronaldo a kedvence, de a volt Benfica- és Sporting-edző, Jorge Jesus szerint Rui Costa és Kaká keveréke. Eddigi játékát látva mindannyiuknál jobban hajaz Messire: übertechnikás cselgépnek tűnik, aki mindent tud a labdával, és nem is fél azt megcsinálni. Két hete már a válogatottba is meghívták, de még a cserepadon hagyták az Eb-selejtezőkön - egyiket sem nyerték meg, sanszos, hogy júniusban, a selejtezők következő körében már be is mutatkozik.

Természetesen már vinnék a gazdag külföldiek, állítólag a Manchester United a legkomolyabb érdeklődő, és meg is adná azt a 120 millió eurót, ami Felix kivásárlási záradékában áll. De rajta tartja a szemét a Real Madrid és a Barcelona is, míg a tinédzser álma, hogy Cristiano Ronaldóval játszhasson együtt. A válogatottban ez hamarosan összejöhet neki, de a Juventus jelentkezéséről nem hallani, egyelőre.

Vinicius Junior (2000.07.12.)

Lisszabontól nem túl messze, Madridban is alakul egy extraklasszis, aki még Joao Felixnél is fiatalabb, Vinicius Junior. A nyáron még csak 18 múlt, de 2019-re fix kezdő lett a Real Madridban, azt is mondhatnánk, vele pótolják Cristiano Ronaldót. A brazilt már 16 évesen megvette a Madrid, fél éve hozták át a Flamengótól. Az első hónapokban csak a B csapatban játszott, mert Julen Lopetegui edző szerint még nem állt készen. Lopeteguit kirúgták, jött Santiago Solari, és szinte egyből betette Viniciust. Aki bizonyított is, január-februárban zsinórban hatszor nyert vele a Real. Viniciust csatárként vagy szélsőként alkalmazzák, de már látszik, hogy igazi erőssége a passzaiban rejlik: szenzációsan képes mozgatni a csapatot, leginkább a 10-es illene a hátára. A nagy labdák mellett félelmetesen gyors is és persze extra technikás, kiderült ez az Atletico ellen, amikor szólóját csak a tizenhatoson tudták megállítani - büntető lett belőle - vagy az Ajax ellen Amszterdamban.

Itt is faultolni akarták, de nem tudták, Vinicius továbbment, majd két teljesen egyértelműnek tűnő visszacsel után szinte tálcán tette a labdát Benzema elé, ziccerbe - úgy ment át balról a védelmen, ahogy Messi szokott jobbról. A francia be is rúgta, nyertek, de a brazil a visszavágón már nem játszott, megsérült, a Real kiesett.

Ők ketten Benzemával egyébként nagyon jóban vannak, a 13 év korkülönbség miatt Benzema rengeteget segít a fiatalnak beilleszkedni a csapatba. A tanítás jól megy, bár Vinicius már most sem tud semmivel kevesebbet a futballról, egészen különleges tehetségnek tűnik. A nagy klubok érdeklődése nála elmaradni látszik, ami nem meglepő, a Realtól ritkán rabolnak toptehetséget. A Madrid a világ minden kincséért sem engedné el, a tervek szerint ő lesz az egyesület új szupersztárja és jelképe.

Jadon Sancho (2000.03.25.)

Még egy 2000-es kölyök, aki nem hogy fix kezdő, hanem rá épül csapata támadójátéka, ráadásul nem is valami feltörekvő középcsapaté, hanem a Bundesligát vezető Borussia Dortmundé. Az angol csak március végén múlt 19, de nem igazán lehet azzal vitatkozni, hogy

ő a német bajnokság legjobb futballistája,

a Bayernből versenyezhet vele egy-két sztár, Lewandowski és James Rodriguez, esetleg BVB-s csapattársa, Marko Reus.

Elég csak a számaira nézni: 26 meccs, 8 gól, 10 gólpassz a Bundesligában eddig. Ilyet 26 éves rutinos támadó középpályások szoktak produkálni legjobb éveikben. Még specialitása is van, zseniálisan képes a labdát jobbról, kiszorított helyzetből átrúgni a hosszú sarokba. A 180 centis Sancho szélsőbe oltott irányító, játéka egyébként nagyon hasonlít Viniciuséra.

Sorsa pedig egészen egyedi, ő ugyanis angol, aki 2017 nyarán 10 millió euróért szerződött át a Manchester Cityből. Pep Guardiola valamiért elengedte, és a City legádázabb ellenfele, a Manchester United már le is csapna rá, a legutóbbi hírek szerint 70 millió euróért vissza is vinné a városba. A BVB állítólag hajlik a bizniszre, tudják, túl sokáig úgy sem tudják Németországban tartani a már ötszörös válogatott ígéretet, de csak 70 millióért nem fognak megválni tőle, ára a 100 milliót veri.

Matteo Guendouzi (1999.04.14.)

Hogy ne csak támadókról beszéljünk, itt van egy 19 éves szűrőféle középpályás az Arsenalból. A francia gyereket a nyáron húzták elő a másodosztályú Lorient-ból, ami egészen éles szemre vall, hiszen a francia kiscsapatból nem könnyű kitűnni. Még akkor se, ha az ember olyan ügyes, mint Guendouzi, pláne a futball talán legszürkébb - de annál fontosabb - posztján.

Az Arsenalban már 34 meccsnél jár a szezonban, alapember lett Unai Emery edzőnél. Neki csak egy gólja van, de nem is gólt lőni tartják, sokkal inkább dolgozni és labdát szerezni, ebben pedig kiváló. Ahogy a fizikuma is: 185 centi, és ha majd nem csak alulról veri a 70 kilót, még sokkal jobb lesz. Gyors, tud becsúszni és szerelni, de akkor sem jön zavarba, ha le kell passzolni a megszerzett labdát.

Vinnék is: a Paris Saint-Germain, amelyben nevelkedett 15 éves koráig, majdnem 10 éven át. Hogy miért engedték, vagy inkább tanácsolták el 2014-ben, nem tudni, de már biztosan nagyon bánják. Az Arsenal alig 10 millió euróért szerezte őt meg, így a PSG-nek annyira nem is kell majd a zsebébe nyúlnia, az összeg ötszörösért az Arsenal talán már hajlana is az üzletre. Kérdés persze, hogy Guendouzi hajlik-e rá, mert a Premier League-ben fejlődése szempontjából a legjobb helyen van.

Nicoló Zaniolo (1999.07.02.)

19 éves Roma új jövendőbeli királya, aki Totti visszavonulása után a szűk két éve nyugdíjba vonult örök kedvenc helyére léphet. Zaniolo adottságai több mint kiválóak,

190 centisen és 85 kilósan is kivételesen technikás,

kicsit sem mondható nehézkesnek. Nem csatár vagy szélső, hanem klasszikus középpályás, Tottihoz képest kevésbé támadó, termete és munkabírása miatt a védekezés sem áll tőle messze.

Alapember a Romában, sőt már-már kihagyhatatlan. Az előző BL-fordulóban mutatta meg magát Európában először, amikor az ő duplájával verte a Roma a Portót 2-1-re. A szezonban egyébként már 28-szor lépett pályára, a Serie A-ban 19, az Olasz Kupában két meccse van. A bajnokságban van már három találata. A Sassuolo ellenit látni kell:

Amiben nagyon különbözik Tottitól: nem Roma-nevelés, hanem egy zseniálisan nagy fogás. Múlt nyáron az Intertől sikerült megszerezni, amikor Radja Nainggolant eladták a milanóiaknak, azok a deal részeként Zaniolót is adták cserébe. Hamarosan számítani fog: Zaniolo az Interben tétmeccsen egy percet sem játszott, hivatalos meccse csak Roma-mezben van. Épp a napokban nyilatkozta, úgy tervezi, hogy ez így is marad, mert egész karrierjét a Romában akarja tölteni. (Erre persze sok esélyt nem látni.) Totti csak a Romában játszott, de az ő fénykora óta eltelt jó 15 év, és a futballba olyan pénzek áramlanak, hogy meglepő lenne, ha Zaniolo vagy a klubja ellen tudna ennek állni. Ami biztató lehet a Roma-drukkereknek, hogy egyelőre senki nem környékezi komolyan a legnagyobb olasz futballtehetséget.

Moise Kean (2000.02.28.)

2017 tavaszán tűnt fel a Juventusban, 17 évesen már Serie A-gólt szerzett, de az utóbbi hetekben kapcsolt rá Moise Kean, a fiatal olasz csatár. Előbb Cristiano Ronaldót helyettesítette a Juvéban, majd a válogatottban lőtt gólt két meccsen egymás után. Azóta két bajnoki, két gól a mérlege,

négy meccsen négy találatnál jár zsinórban, utóbbi hét mérkőzésén hatot lőtt.

Egyéves veronai kölcsön után ebben bajnokságban csak hatszor játszatta Allegri edző, de így is van négy gólja, és hiába a kevés szereplés, az olasz kapitány, a volt csatár Roberto Mancini őt tette a válogatottba a rutinos Mario Ballotelli előtt. Választása őt igazolta, Kean élt is a lehetőséggel. A tinédzser csatár felépítése is ideális, 182 centi, 72 kilója pedig még gyarapodni fog. Mondanánk, hogy sorban áll érte is Európa, de ő már jó helyen van, a Juventustól kevés helyre lehet továbblépni, ráadásul az ára verné a 100 millió eurót.

Callum Hudson-Odoi (2000.11.07.)

Szintén 2000-es, de csak novemberi az angol Neymar, a Chelsea villámszélsője. Az Európa Ligában az ősszel a Videoton is megcsodálhatta a képességeit, amikor rákapcsol a szélen, nincs ember, aki kövesse. A befejezés sem megy neki rosszul, 8 meccsen 4 gólja van az európai kupában. A Premier League-ben is játszott már nyolcszor, de Sarri edző ott csak kiegészítőemberként számít rá, állandó csere. Nem is tetszik neki a dolog, és mivel a Bayern fél éve kitartóan ostromolja, eddig nem hosszabbított Londonban. Most heti 100 ezer fontos fizetéssel próbálják maradásra bírni, de jól tudja, Münchenben ennél jóval többet, a másfélszeresét is megadnák neki, sőt. Ráadásul ott van válogatottbeli csapattársa, Sancho példája, aki a BVB-ből került be az angol csapatba, hála a bundesligás váltásnak.

Ahmed Kutucu (2000.03.01.)

Még egy 2000-es születésű futballista, a Schalke-nevelés, Ahmed Kutucu. Ő még teljes lutri, az eddig felsoroltakkal szemben felnőtt meccse is alig van, még tízszer se játszott a Schalke nagycsapatában. Ezeken viszont lőtt három gólt, a legutóbbit a Bayernnek, Münchenben. Biztosat mondani nem lehet, de ahogy kilépett az indítással, amilyen tökéletesen megtolta, majd higgadtan és hajszálpontosan berúgta a hosszú alsóba - oktatófilmbe illik.

Kutucu Gelsenkirchenben született török családból, és hiába élt egész életében Németországban, a török korosztályos válogatottakban játszik. Ettől még lehet majd német nagyválogatott, aminek nyári vb-produkcióját és őszi Nemzetek Ligája-szenvedését elnézve szüksége is lenne rá.

Kutucu 181 centi, csatárnak tűnik, de belőle még tényleg bármi lehet, bár az biztos, hogy támadnia kell, mert a labdával és a kapuval is nagyon jóban van.

Jean-Clair Todibo (1999.12.30.)

Nem csak azért, hogy a védők se maradjanak ki, de a Barcelona 18 évesével valószínűleg szintén számolnunk kell a közeljövő futballjában. A francia tinédzsert pár hónapja igazolták le a Toulouse-tól, nagy fogás, mert ingyen volt. A Barca úgy tervezte, nyárig előző klubjában hagyja nevelkedni a középhátvédet, akinek még csak 10 felnőtt meccse van, a Toulouse elnöke viszont kizárta a keretből, mert nem volt hajlandó hosszabbítani. Tavasszal nem lett volna csapata, a Barcelona kimentette.

Valószínűleg nem volt túl bölcs döntés a csapatra nézve a franciák döntése, Todibo már csak a termetével félelmet kelthetett az ellenfél csatáraiban: 189 centi és 81 kiló. A realos Varane-ra emlékeztet, mind a felépítése, mind hogy nagyon korán kerül sztárklubhoz. A Barcában még nem játszott, de a tavasszal valószínűleg sor kerül erre is, Ernesto Valverde edző azt mondta, meglepte a formája. Sokat nincs mit magyarázni, magas, erős gyerek, és ha nem lenne ügyes a labdával, a Barcelona biztosan nem hívta volna.

Matthijs De Ligt (1999.08.12.)

Végére hagytuk a tehetséget, aki talán már több is annál, elvégre 19 évesen már több mint 100 meccset játszott az Ajax Amsterdamban, ő a csapatkapitány is. De Ligt már pár nappal 17. születésnapja előtt szerepelt tétmeccset az Ajaxban, fél évvel később bemutatkozott a válogatottban, igaz, az korai volt: Danny Blind, az akkori kudarckapitány tette be, kikaptak 2-0-ra Bulgáriában, bele is bukott az edző. A gyerekfutballistát nem vetette vissza a korai pofon, ma már ő az egyik állandó középhátvéd, aki épp múlt héten szerezte első gólját a hollandoknál, a németeknek talált be fejjel.

De Ligt fizikai mutatói is félelmetesek, 189 centi, 89 kiló, ő ma

egyértelműen a világ legkeresettebb védője.

Természetes, hogy nem az Ajaxból fog visszavonulni, aki megszerzi, kész játékost kap, ami ebben a korban, pláne védőnél hihetetlenül ritka. (Vessük csak össze Todibóval.) A Barcelona jár hozzá a legközelebb, de a Bayern és a Juve is versenyben van az aláírásáért. Jelenleg a liverpoolos holland, Virgil van Dijk a világ legdrágább védője 85 millió euróval, ne lepődjünk meg, ha a következő hetekben-hónapokban megdől ez a rekord.

Szoboszlai Dominik (2000.10.25.)

Nem várt, de nagyon kellemes fejlemény, hogy egy ilyen válogatásba magyar nevet is be lehet venni. A Red Bull Salzburg 18 évese mozgalmas heteken van túl: gólpasszal bemutatkozott az Európa Ligában, mikor 3-1-re verték a Napolit, belőtte első bajnoki gólját pár nappal később, majd rá egy hétre kezdett a magyar válogatottban, ami 2-1-re legyőzte a vb-döntős Horvátországot.

Nem kérdés, Szoboszlai Dominik ára emelkedett, talán emiatt is hosszabbított vele szerződést klubja még az Eb-selejtezők előtti napokban. A 186 centis középpályás fő fegyvere a jobb lába, szabadrúgásgóljait megmutatta már a korosztályos válogatottakban, és már ennyire fiatalon kész rá, hogy a nagyválogatottban, a legjobbakkal is felvegye a versenyt.

Mivel nem szuperklubban játszik, őt már meg is környékezhették, a Juventusról és a Bayernről hallani. Ez még persze arrébb van, kell előbb, hogy az osztrák ligában fix kezdő legyen, összehozzon pár jó meccset, és júniusban, a következő két Eb-selejtezőn újra bizonyítson. Mindene megvan hozzá, hogy sikerüljön, nem véletlen, hogy a Salzburg drukkerei őt választották március legjobb játékosának a klubnál.

17 Galéria: Futballtinédzserek Fotó: Kovács Tamás / MTI

A fenti 11-ben tehát van valami, ami kortársaik túlnyomó részében nincs meg, ami pedig a futballnak is jó, hogy ezek a fiatalok szépen szét vannak szóródva a kontinensen. Real Madrid, Barcelona, Juventus, Chelsea, Roma, Schalke, BVB, Benfica, Arsenal - szerencsés lenne, ha az utóbbi öt legalább pár évig meg tudná még tartani a tehetségét, így talán az egész klub kicsit közelebb kerülhetne a milliárdos futball elitklubjaihoz. Egyénileg persze talán jobb, ha mielőbb továbblépnek, amint látjuk - leginkább - Viniciusnál, kulcsfontosságú, hogy máris európai topklubban van, és nem a sokkal lazább brazil bajnokságban szórakozik. Neymar is még jobb lenne, ha nem csak 21 évesen kerül Brazíliából a Barcába.