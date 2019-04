Van feszültség Dárdai és a klubigazgató közt

Dárdai Pál irányítása alatt 2016-ban szenvedett annyira a Hertha, mint most, akkor kaptak ki négyszer zsinórban egymás után. A mostani helyzet annyiban azonban jelentősen eltér az akkoritól, hogy akkor a hetedik helyre befutottak a rossz széria ellenére is, most viszont már csak a tizenegyedikek. Akkor a hetedik hely Európa Ligát jelentett, ami nagy siker volt, hiszen Dárdai visszavezette a klubot a nemzetközi színtérre.

A Herthának hagyományosan gyenge a tavasza, íme a kimutatás, mennyire. Az első az ősszel gyűjtött pontszám, a második a tavaszi.

32 – 18

30 – 19

24 – 19

24 – 11

A 11 forduló alatt elért 11 pont rosszul néz ki, és ugyan Dárdai már figyelmeztetett a szezon elején, hogy nagy reményeik nem lehetnek, ettől a produkciótól vélhetően ő maga is többet remélt.

Már a télen megemlítette, hogy keveset fut csapata - ez eddig nem volt jellemző rájuk -, és a megnyert párharcok számában is többre számított. Futómennyiségben a Hertha az utolsó előtti, csak a Schalke van mögöttük, amelyik nemrég esett ki a BL-ből, de ritka rossz szezont futnak ők is, és csak 15. helyen állnak a tabellán.

„Az elvárások hatalmasak, ez a Hertha. Bajnokok Ligáját szeretnének sokan, de ez nem realitás. Ez a szezon mutatja meg, mennyire nem az. Az egymillió euróba kerülő játékos nem azt hozza, mint amit a 60 milliós. Egy edző kénytelen elfogadni, hogy nekünk nincs pénzünk 60 milliós játékosra. Ez a történet a Hertháról szól, nem Dárdai Pálról. Nem dönthetek a saját sorsomról, ahhoz én senki vagyok. Ha a játékosok úgy gondolják, hogy én vagyok a fejlődés gátja, akkor ezt elmondhatják a sportigazgatónak. Ha már nem tudok segíteni nekik, akkor a projektet le kell állítani - mondta a 43 éves magyar edző a Morgenpostnak.

A berlini lap egyébként nem prognosztizálja az edző menesztését.

A lap úgy tudja, hogy az igazgató, Michael Preetz és közte nem jó a viszony, aminek az okai még tavaly novemberre nyúlnak vissza. Egy személyi kérdésben voltak markánsan eltérő állásponton, és végül Dárdai akarata érvényesült, Preetz pedig nehezen nyelte le a dolgot.

Preetz és Dárdai egészen másként látta a csapat szombati játékát. Preetz azt gondolta, hogy a Lipcsében elszenvedett vereségre a csapat válaszokat ad a Düsseldorf ellen. Az újonc azonban 2-1-re nyert az Olimpiai Stadionban. Ő nem fedezte fel, hogy jól reagálna a csapat, és azt mondta, nem szabad becsukni a szemüket.

Dárdai ugyanakkor nem volt teljesen elégedetlen, mert Ibisevicre eltiltás miatt nem számíthatott, míg mások sérülés (Torunarigha, Lustenberger, Darida, Maier) miatt nem lehettek ott a pályán. A tréner szerint nincs válság, olyan játékkal ki lehetett kapni, amit a Düsseldorf ellen mutattak, a Lipcse elleni 5-0-s zakó viselte meg őt is érzelmileg. Karriere legsúlyosabb vereségének nevezte, ha nyolcat kapnak akkor sem szólhattak volna egy szót sem.

A szurkolók egy része is dühös volt a meccs után.

A Berliner Zeitung tudósításában előkerült Hofi Géza neve is, a híres poént vette elő, miszerint tud-e úszni, ha megfizetik. Ezzel is a játékosok képességére utalt.

Szerdán mindenesetre a klub igazgatótanácsa összeül, és megvitatják a helyzetet. Dárdainak van szerződése a következő évre, ám mindez nem jelenti azt, hogy ezt ne lehetne felülbírálni. Sokan emlékeztetnek rá, az elmúlt négy évben stabilitást jelentett a személye, és ezt nem árt figyelembe venni.

A Hertha következő meccse a Hoffenheim ellen lesz idegenben, az ellenfél a favorit. A bentmaradás a hullámvölgy ellenére sem forog igazán veszélyben, mert 35 pontot gyűjtöttek már eddig, matematikailag azonban még elképzelhető a kiesés. Az osztályozós helyen álló Stuttgart 21 pontnál tart egyelőre.