Jól lehet keresni Felcsúton, csak zabálják az edzőket

Az első meccs után a második is 1-1 lett a negyeddöntőben, a tizenegyespárbajt a Soroksár nyerte.

A Németországból hazacsábított, decemberben két és fél évre szerződtetett Radoki Jánosnak 9 meccs jutott a hazai élvonalban, a felcsúti kispadon a hétvégén már Komjáti András ül, aki egyszer már beugrott a szezonban. Amikor Benczés Miklós tudása bizonyult kevésnek a klubnál, akkor decemberben ő volt a megoldás.

Komjáti a sportigazgató Felcsúton, így vélhetően abban is részt vette, hogy az ötödik hely a hivatalos elvárás, ami még egy nyerő szériával akár össze is jöhet, de a kiesés felé is indulhat a kilencedik helyen álló klub.

A klubnál jól lehet keresni, volt olyan pletyka is, hogy többet kapott egy felcsúti edző, mint a Vidinél.

Felcsúton Pintér Attila képviselte egyedül az állandóságot, és neki is csak 61 meccs jutott másfél szezon alatt.

Megnézzük az elmúlt öt szezonban, mennyi edzőt fogyasztottak el a hazai csapatok, amelyek mostanában legalább két szezonra bevették az élvonalat. A Mezőkövesdnél, Vasasnál, MTK-nál belevettük a másodosztályú idényt is.

Az Újpest olyat tett, mint egyetlen más csapat sem, a szerb Nebojsa Vignjevicset hagyja nyugodtan dolgozni, immár ötödik éve. A Fradi is az állandóságot képviseli, igaz Thomas Dollnak megköszönték a szezon elején.

Itt a lista:

Felcsút és DVTK: 8 edző

Mezőkövesd: 7

Haladás, Vasas, MTK, Honvéd, Vidi: 6

Debrecen: 3

Ferencváros: 2

Paks, Újpest: 1