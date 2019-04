Ha nem lett volna elég baja Dárdainak, most gyűlt hozzá

Hat forduló van még hátra a német Bundesligából, a zsinórban négy vereséget szenvedő Hertha még könnyen megmentheti a szezonját. Három győzelemmel ugyanis tavasszal 20 pontot szereznek, ami rekord Dárdai lenne munkássága alatt. Eddig ugyanis 19 volt a legtöbb.

Az ellenfelek:

Hoffenheim (idegenben)

Hannover (otthon)

Frankfurt (i)

Stuttgart (o)

Augsburg (i)

Leverkusen (o)

A Berliner Zeitung végignézte az eddigi szezonokat, mi történt.

Az elsőről, amikor a hetedik helyre hozta be csapatát, azt állapították meg, hogy nagy siker volt, különösen az ősz, tavasszal azonban már hiányzott az erő, a bátorság és a hit

A második szezonban, amikor a hatodik helyen végeztek, kiemelték, milyen jól nyúlt a fiatalokhoz, és hogy szépen kezdte beépíteni az akadémia neveltjeit. Aggasztó volt viszont, hogy zsinórban kilencszer kaptak ki idegenben, ami negatív rekord a klub történelmében.

A harmadik szezonban mentális okokra volt visszavezethető a tavaszi elgyengülés, egy ideig pszichológus is foglalkozott a játékosokkal, hogy jobban viseljék a pozitív illetve negatív irányú nyomást.

És jött a negyedik teljes idény, ahol nagyon keveset fut a Hertha, de ugyanilyen baj, hogy a támadósprintek is elmaradnak a ligaátlagtól, ugyanígy a támadópasszok számában is van deficit.

Rejtély, hogy a kódolható visszaesést örökösen mentális probléma okozza, vagy a kvalitásokban van olyan hiányosság, ami beszűkíti a csapat eredményességét, amikor jönnek a legfontosabb meccsek.

Az is tanulságos, hogy sok sérült lett idén is a bajnoki hajrára, miközben a nyári alapozás után idén is kifejezetten veszélyesek voltak, hiszen a Bayernt is megverték, és októberben még úgy látszott, hogy a Hertha lesz a szezon meglepetéscsapata.

Könnyen elképzelhető, hogy a másodedző Widmayer távozásának is az egyik oka: a tavaszi példátlan sérüléshullám. Torunarigha, Lustenberger, Darida, Maier már hetek óta harcképtelen.

Most ráadásul kiesett az a szerb Grujic, akivel sokkal jobb a Hertha pontátlaga, mint nélküle.

A szezon előtt maga Dárdai nevezte a Hertha legfontosabb emberének a juniorok közt világbajnok szerbet.

És hogy még legyen egy kis baj, a szlovák Ondrej Duda sárga lapjai miatt kapott eltiltást, és a kapu előtt ő találja fel magát legjobban, erről tanúskodik 10 gólja.

A bosnyák csatár, Ibisevic még nem térhet vissza, a német válogatott balhátvéd Plattenhardt sérülés miatti kihagyása után viszont ott lehet a kezdőben, de az ilyenkor mindig nagy kérdés, hogy milyen formában lesz. Vele biztosan stabilabb lenne a védelem bal oldala.

A Hoffenheim a vasárnapi meccs abszolút esélyese, nagy bravúr lenne, ha döntetlenközelben tudna maradni a berlini klub.