Terrorellenes akcióban tartottak házkutatást a Honvéd-játékos berlini lakásában

Nincs jó passzban a Dortmund, Berlinben is kikapott, a védőik össze-vissza futkároztak Ben Hatira cselétől.

Az U21-es Eb-győztes Ben-Hatira 101 Bundesliga-meccsen játszott, szerepelt a Herthában is.

A Budapest Honvéd labdarúgó-csapata közleményben reagált a német sajtó csütörtöki hírére, amely szerint a német rendőrség házkutatást tartott Änis Ben-Hatira berlini otthonában.

A Berliner Zeitung híre szerint az összehangolt akcióban 90 lakást kutattak át a rendőrök, az akció célpontjában az Észak-Rajna-Vesztfáliai székhelyű Ansaar International nevű szervezet állt, amelynek tagjai a gyanú szerint rejtett módon, jótékonysági adománygyűjtésnek álcázva támogatják a Hamasz terrorszervezetet.

A lap szerint Ben-Hetira korábban köztudottan kapcsolatban állt az Ansaarral, azért került a nyomozók figyelmébe.

A Honvéd közleménye:

Természetesen klubunk is értesült a német rendőrség akciójáról, amely során játékosunk, Änis Ben-Hatira berlini otthonában is házkutatást tartottak. Az akció középpontjában az Észak-Rajna-Vesztfáliai székhelyű Ansaar International áll, amellyel a rendőrség tájékoztatása szerint Ben-Hatira többször is együttműködött, a rendőrség gyanúja szerint pedig a szervezet támogatja a radikális iszlamista csoportot, a Hamászt.

Klubunk természetesen már februárban, Änis Ben-Hatira leigazolásakor is tisztában volt a játékos múltjával, az őt ért vádakkal. Ben-Hatira elmondta nekünk, hogy a vádak alaptalanok.

Mi mindaddig hiszünk játékosunk ártatlanságában, amíg be nem bizonyosodik annak az ellenkezője.

A játékos a honlapon a következőket mondta a most kirobbant ügyről:

"Nem tudom, miért történt ez, sajnálom, hogy próbálják befeketíteni a nevemet, és nagy kár, hogy ilyen dolgokról kell beszélnem, hogy megint kapcsolatba hoztak a terrorizmussal.

Ha legközelebb jönnek, akkor ajtót nyitok nekik szívesen, akár a mosdóban, akár a pincében vagyok. Csak hagyjanak békén ezekkel a vádakkal, hiszen semmi közöm hozzájuk.

A klub a megjelentetett közleményen túl egyelőre nem kívánta kommentálni az esetet. Ben-Hatirát 2019 februárjában igazolta le a Honvéd, a játékos korábban német korosztályos válogatott volt, felnőttként pedig tunéziai válogatottban szerepelt. Ben-Hatira 2011-2016-ig a Dárdai Pál irányított Hertha BSC csapatában játszott.