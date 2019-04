Ezek meg kik voltak a Barcelonában?

Ter Stegen - Umtiti, Todibo, Murillo - Malcom, Vidal, Riqui Puig, Alena, Wague - Dembele, Boateng - ezzel a kezdővel állt fel a Barcelona a hétvégén Huescában a soros bajnokiján.

A hazai csapat utolsó a spanyol ligában, és mivel a Barca kedden Bajnokok Ligája-visszavágót játszik a Manchester Uniteddel, Valverde edző jobbnak látta szinte a teljes állandó kezdőcsapatát pihentetni.

Messi, Suarez, Piqué, Rakitic, Busquets, Sergi Roberto például el sem utazott a meccsre.

Ter Stegen a fix kapus, ő maradt, Dembele sérülésből épült fel, neki kellettek a percek, Umtiti négy hónapon át nem játszhatott, még ő is visszatérőben van. Vidal valószínűleg nem kezd kedden, szükség volt a középpályára egy harcos emberre, Alena biztos csere, ahogy Malcom is - velük már találkozhattunk jó párszor, Malcomnak góljai vannak, és betalált már Alena is. Boatenget és Murillót a télen vették kölcsön, valószínűleg csak egy fél évre, hogy a pillanatnyi sérültgondokat megoldják.

De ki az a Moussa Wague, Riqui Puig és Jean-Clair Todibo?

Wague - ő ismerős lehet, ha követték a tavalyi világbajnokságot, ugyanis az oroszországi vb-n gólt lőtt. A szenegáli jobbhátvéd 19 évesen talált be Japánnak, és a vb-történet legfiatalabb gólszerzője lett. Ősszel betöltötte a húszat, a Barca meg leigazolta a belga Eupenből a B csapatához. Most játszott először a felnőtt Barcában, és egész ügyesen is mozgott a jobb szárnyon. Volt remek passza gólhelyzetbe és mentett nagy becsúszással hátul.

Todibo - ő múlt év végén töltötte be a 19-et, januárban igazolta a Barca a Toulouse-tól. Csak nyáron akarták elhozni fél év kölcsönadás után, de a tinédzserre a franciák elnöke úgy kiakadt, mert nem hosszabbított velük, hogy kirúgta. A francia középhátvéd így korábban került Spanyolországba, ezt valószínűleg nem bánja. Első meccse volt a Barcelonában az huescai, sőt, mindössze a 11. felnőtt futballmérkőzése. Jól mozgott, volt egy nagy szerelése kritikus helyzetben.

Riqui Puig - egy saját nevelés a La Masiáról. Xavi- és Iniesta-stílusú, kisnövésű középpályás, aki első bajnokiját játszotta a felnőtteknél. Ősszel a Spanyol Kupában már bemutatkozott, ez volt a második meccse a Barcában. Az elsőn rögtön gólpasszt adott, most is volt egy assziszt értékű átadása, csak Dembele gyengén helyezett, és a kapus védett. Puigot tartják az utóbbi közel 10 év legnagyobb és valójában egyetlen igazi saját tehetségének a Barcelonánál. Augusztusban lesz 20 éves, a következő idényben kezdhetnek rá jobban számítani.

Fotó: NurPhoto / Getty Images Hungary Riqui Puig