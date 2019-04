Szezon végén távozik a Herthától Dárdai Pál

A német bajnokság 11. helyén álló Hertha BSC hivatalosan tudatta, megválik a szezon végén Dárdai Páltól.

"Nagyon intenzív és eseménydús éveket töltöttem el vezetőedzőként. Hálás vagyok a lehetőségért, és büszke vagyok arra, amit ebben az időszakban közösen elértünk.

Van úgy néha, hogy eljön a változtatás ideje. Mindig is a legjobbat akartam a Herthának, mert ez a klub most is az otthonom, és az is marad"